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影／母外出找人修電視 家中起火臥病兒送醫急救
台中市西區模範街民宅今天上午11時許傳出火警，住在民宅三樓的何姓男子被救出時，已無生命跡象，據查，何患有疾病、長期臥病在床，與母親同住，今天上午母親外出找人修理家中電視機，未料返家時就發現起火，詳細的起火原因，有待消防局火調科後續調查，目前何仍由醫院搶救中。
據查，今天上午11時許，西區模範街巷內的民宅傳出火警，台中市消防局派遣中港等多個分隊前往滅火，消防隊到場時，民宅已竄出火煙，消防隊進行人命搜救後，在三樓救出何姓男子（63歲），何被救出時已無生命跡象，送往衛福部台中醫院急救，目前仍在搶救中。
據查，何患有帕金森氏症，長期臥病在床，與母親同住，因為家中電視機故障，何母外出找師傅修理電視機，未料家中就傳出火警，詳細的起火原因，有待消防局火調科後續調查釐清。
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