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被影射KTV脫衣露奶 實況主啊乓：那不是我！
正妹實況主「啊乓」昨天直播時手機被搶，新北市警方當晚就逮捕2名嫌犯，今天早上當面交還手機，她受訪時堅持不願拿下口罩，強調「我不是網紅、不想因為這樣紅、更不願被胡亂影射」。
因為昨天案發後，便有網友質疑她被搶是自導自演、藉此想紅，且今天受訪尚未結束，又有1則報導刊出，標題指稱「正妹實況主遭起底，KTV包廂失控脫衣露奶」。內文形容「啊乓」去年曾上傳1段影片，是她與好友共5人在KTV唱歌時，全場突然開始起鬨脫衣服，其中1名女子不顧還在直播中，就脫到剩下內衣。
「啊乓」看到文章顯得非常無奈，她說，「這就是我最不願看到的！被人亂影射、亂起底，標題寫得好像是我脫衣露奶一樣，但是根本就不是我。」當時是因為朋友唱歌玩到很嗨，覺得很熱，起鬨脫掉外衣，露出的是胸口很高那種甚至可以外穿的運動內衣，並不是一般穿在裡面那種很露的胸罩，根本沒有袒胸露乳那種情況。
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