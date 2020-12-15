被影射KTV脫衣露奶 實況主啊乓：那不是我！

正妹實況主「啊乓」昨天直播時手機被搶，新北市警方當晚就逮捕2名嫌犯，今天早上當面交還手機，她受訪時堅持不願拿下口罩，強調「我不是網紅、不想因為這樣紅、更不願被胡亂影射」。

因為昨天案發後，便有網友質疑她被搶是自導自演、藉此想紅，且今天受訪尚未結束，又有1則報導刊出，標題指稱「正妹實況主遭起底，KTV包廂失控脫衣露奶」。內文形容「啊乓」去年曾上傳1段影片，是她與好友共5人在KTV唱歌時，全場突然開始起鬨脫衣服，其中1名女子不顧還在直播中，就脫到剩下內衣。