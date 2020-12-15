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台中婦人騎車疑左轉闖紅燈 女市議員被撞腦出血
台中市議員張玉嬿今天騎機車前往台中市生命禮儀管理處崇德館捻香後，準備騎車前往太平區，未料途中行經東區東南街、精武路時，撞上騎車的吳姓婦人，吳女沒有受傷，但張經送醫後，有輕微腦震盪、蜘蛛膜下腔出血、骨盆骨折等傷勢，第三警分局交通分隊到場調查，初步研判肇因為吳女違反號誌左轉才發生事故，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
第三警分局交通分隊調查，今天上午9時許，市議員張玉嬿騎車沿東區精武路由西往東方向行駛，行經東南街口時，一名吳姓婦人（60歲）騎車沿東南街欲左轉精武路，疑紅燈左轉，雙方在路口發生碰撞。吳婦沒有受傷，張則受有輕微蜘蛛膜下腔出血、右骨盆和右側鎖骨骨折等傷勢，已送往醫院治療，雙方都測無酒精反應，詳細的肇因，有待交大事故組後續釐清。
台中市議員張玉嬿的胞妹在案發後，也透過議員的臉書報平安，「議員車禍，希望一切安好。關心小嬿的親朋好友請放心，小嬿會盡快好起來與大家見面。請大家騎車、開車千萬別搶快」。
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