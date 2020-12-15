影／男網友載15歲少女合歡山散心 最高恐關7年牢

高雄市15歲黃姓少女日前疑因心情不佳想散心，11日被一名男網友用機車載走，徹夜未歸，家屬怕發生意外報案，警方調監視器，12日下午南投縣仁愛霧社地區攔查兩人後帶回警所；而網友帶未成女少女離家31小時觸犯略誘罪遭被法辦，恐面對1年以上7年以下有期徒刑。

警方調查，黃姓少女在網路認識22歲李姓男子，本月11日上午8時許，李男騎機車到黃女家並將其載走，離家未歸，家屬憂心就怕發生意外，因此向警方報案，經調閱黃女行動電話基地台發話位置、道路監視器等，發現兩人已離開高雄，且行經雲林水林、南投竹山等地，往清境、合歡山方向移動，因此通報當地分局。

仁愛警分局表示，因李男與少女所騎乘的機車在12日12時43分行經國道6號埔里端終點，下午2時許從台14線埔霧公路進入仁愛霧社路段，評估後啟動巡邏警網，加強沿線搜尋及攔查，下午3點49分在台14甲線20.5K處攔截到2人。

少女稱僅只是跟網友出來散散心，對家人會報警找人感到訝異；而李男騎車載黃姓少女離家長達31小時已觸犯「刑法」略誘罪，已移送南投地檢屬偵辦。