北市火戰士月曆 溫昇豪陳庭妮化身消防鳳凰
迎接2021年到來，台北市消防局攜手公視、myVideo共推「火戰士」防災宣導月曆，由消防職人劇「火神的眼淚」演員溫昇豪、陳庭妮和消防人員協力完成，明天起開放網路登記贈送。
消防局今天發布新聞稿表示，今年首次和公視及myVideo攜手合作，共同推出2021「火戰士」防災宣導月曆，並由消防專業職人劇「火神的眼淚」演員溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷與台北市消防人員共同協力完成。
「火戰士」月曆是以預防火災、搶救災害、緊急救護等不同消防勤務情境，再搭配「火神的眼淚」劇照，共同展現消防專業與精神。
消防局說，月曆內容還加上文青小插圖及防災小叮嚀，提醒民眾注意生活上的防災細節，除可收藏「火神的眼淚」演員精彩劇照外，還可認識消防工作、增進防災知識。
消防局表示，極具收藏價值的「火戰士」防災月曆只送不賣，想索取的民眾可於明天上午10時起至12月21日深夜12時止，至消防局臉書粉絲專頁填單即可，前500名填單者即可獲得月曆1份，數量有限、送完為止。
消防局指出，「火戰士」防災月曆還有提供電子版本，同樣免費下載，民眾可上消防局官網或台北市防災資訊網下載。
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