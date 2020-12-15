高雄火燒透天厝2層樓分別有火點 男房客昏迷被救出

徐姓男子租屋1樓後房起火燒毀。記者林保光／翻攝

高雄市苓雅區大順三路今天上午發生火警，警、消到場時未見火煙，四處尋找可疑起火地點，發現徐姓男子租住的透天樓房1樓氣孔飄煙，破門發覺1、2樓沙發、躺椅都出現悶燒狀況，消防員在3樓臥室找到徐，發覺徐昏迷，仍有呼吸心跳，緊急將他送醫，警、消對1、2樓沙發都有火苗覺得可疑，正調查起火原因。

今天上午8時50分許，苓雅區大順三路飄出徐徐白煙，警、消據報趕抵時，一時不知哪戶人家發生火警，逐戶查訪，直到上午9點許，發現徐姓男子所租的4樓加蓋5樓鐵皮屋的透天樓房，1樓鐵拉門氣孔飄煙，才趕緊切割鐵門，衝入屋內搶滅火勢。

消防隊攻入屋內，發現1樓客廳沙發起火悶燒，立即滅火，上2樓竟又發現起居室的躺椅和冰箱也悶燒中，邊滅火邊找人上樓逐層搜索，察看是否有人受困，不久在3樓臥室發現徐，但徐已昏迷，鼻頭烏黑，疑有吸入性嗆傷，救護人員馬上救他下樓，送他到國軍高雄總醫院急救，已無生命危險。