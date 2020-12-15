方向燈故障收2張紅單提告敗訴 法官：應以手勢示意方向

王男在萬瑞快速道路開車兩度變換車道未打方向，被人錄影檢舉，收到2張紅單各罰3000元。王提出修車單據證明方向燈故障，並說若要罰，應該只開1張才合理。基隆地院審結，指王車方向燈故障屬實，但開車前就應注意，或改以手勢顯示變換方向，監理單位裁罰2次無誤，駁回告訴。

判決指出，王男今年2月28日上午11時16分，開車行經台62線萬瑞快速道路，往瑞芳方向指標6.8公里處，變換車道未使用方向燈。4分鐘後行經指標11.8公里處再次有相同違規行為，經民眾目睹且以行車紀錄器錄影提出檢舉。

王男分遭基隆市警三分局、新北市瑞芳警分局舉發，共收到2張紅單各3000元。王不服提起行政訴訟，主張當天開車曾因方向燈聲音頻率異常，下車察看發現故障。開到車廠維修，確認正常後再次上路，不知為何路上會再次故障。

王男說，2張舉發單內容無誤，確是他開車變換車道未使用方向燈。但檢舉人跟在他的車後方，4分鐘內連續檢舉2次，若要罰，他甘願受罰1次，罰2次並不公平，希望能撤銷其中1張紅單。

交通部公路總局台北市區監理所抗辯，王男2次行駛快速公路，未依規定變換車道使用方向燈違規行為屬實，分別依法舉發無誤，聲明駁回告訴。

法官審理後指出，王男提出修車廠估價單可證明當天有開車進廠維修「右方向燈泡」、「方向燈線路不良」、「保險絲」。法院向修車廠查詢王歷次修繕日期、項目及金額，2月28日、29日均有進廠維修方向燈。

法官說，王指方向燈故障的說法屬實，但民眾不論是故意或過失違反道路交通管理處罰條例，均應處罰。王男開車前應詳細檢查燈光使用正常，貿然上路才致中途方向燈無法使用。

法官認為，王男對於方向燈可能損壞一事得以預見，為維護自己及他人行車安全，應以手勢顯示其欲變換車道方向，提醒後車注意及維護用路安全。王男未以手勢顯示變換車道方向，就直接變換車道，縱無故意，亦有過失。