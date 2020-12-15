快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方向燈故障收2張紅單提告敗訴 法官：應以手勢示意方向

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王男在萬瑞快速道路開車兩度變換車道未打方向，被人錄影檢舉，收到2張紅單各罰3000元。王提出修車單據證明方向燈故障，並說若要罰，應該只開1張才合理。基隆地院審結，指王車方向燈故障屬實，但開車前就應注意，或改以手勢顯示變換方向，監理單位裁罰2次無誤，駁回告訴。

判決指出，王男今年2月28日上午11時16分，開車行經台62線萬瑞快速道路，往瑞芳方向指標6.8公里處，變換車道未使用方向燈。4分鐘後行經指標11.8公里處再次有相同違規行為，經民眾目睹且以行車紀錄器錄影提出檢舉。

王男分遭基隆市警三分局、新北市瑞芳警分局舉發，共收到2張紅單各3000元。王不服提起行政訴訟，主張當天開車曾因方向燈聲音頻率異常，下車察看發現故障。開到車廠維修，確認正常後再次上路，不知為何路上會再次故障。

王男說，2張舉發單內容無誤，確是他開車變換車道未使用方向燈。但檢舉人跟在他的車後方，4分鐘內連續檢舉2次，若要罰，他甘願受罰1次，罰2次並不公平，希望能撤銷其中1張紅單。

交通部公路總局台北市區監理所抗辯，王男2次行駛快速公路，未依規定變換車道使用方向燈違規行為屬實，分別依法舉發無誤，聲明駁回告訴。

法官審理後指出，王男提出修車廠估價單可證明當天有開車進廠維修「右方向燈泡」、「方向燈線路不良」、「保險絲」。法院向修車廠查詢王歷次修繕日期、項目及金額，2月28日、29日均有進廠維修方向燈。

法官說，王指方向燈故障的說法屬實，但民眾不論是故意或過失違反道路交通管理處罰條例，均應處罰。王男開車前應詳細檢查燈光使用正常，貿然上路才致中途方向燈無法使用。

法官認為，王男對於方向燈可能損壞一事得以預見，為維護自己及他人行車安全，應以手勢顯示其欲變換車道方向，提醒後車注意及維護用路安全。王男未以手勢顯示變換車道方向，就直接變換車道，縱無故意，亦有過失。

王男指兩次變換車道未使用方向燈時間，相隔不到4分鐘，甘願受罰1次，罰2次不公允。法官表示，2次違規行為有先後之別，地點也不一樣，況且每次違規行為會分別造成附近駕駛人不及應變，應分別處罰。

王男開車上路因方向燈故障，兩度變換車道未打方向收到2張紅單，訴請撤銷處分。基隆地院審結，指王車方向燈故障屬實，但仍有過失，監理單位裁罰2次無誤，駁回告訴。記者邱瑞杰／攝影
王男開車上路因方向燈故障，兩度變換車道未打方向收到2張紅單，訴請撤銷處分。基隆地院審結，指王車方向燈故障屬實，但仍有過失，監理單位裁罰2次無誤，駁回告訴。記者邱瑞杰／攝影

延伸閱讀

內政部次長花敬群開嗆 房市紅單這樣炒 竹縣下禁令祭重罰

這波打炒房若無效 內政部考慮私法人購買住宅核准制

預售屋紅單是什麼？為何投資客可從中牟利？專家揭背後的交易邏輯

影／女駕駛左切不打方向燈 後車叭一聲嚇到釀車禍

相關新聞

新北醉婦送急診猛喊「寶貝、寶貝」 控遭醫師甩巴掌

新北市三峽60歲婦人11月29日晚間喝酒後騎乘自行車，結果不勝酒力，倒在路旁，被路人送至恩主公醫院醫院，婦人到院後不斷叫...

台中議員張玉嬿出車禍 顱內出血和骨盆骨折送醫急救中

台中市議員張玉嬿上午騎機車在東區東南街精武路口，與另輛機車對撞，倒地後造成顱內蜘蛛膜出血、骨盆和右側鎖骨骨折，送醫後急救...

被影射KTV脫衣露奶 實況主啊乓：那不是我！

正妹實況主「啊乓」昨天直播時手機被搶，新北市警方當晚就逮捕2名嫌犯，今天早上當面交還手機，她受訪時堅持不願拿下口罩，強調...

台南永康大樓火警燒死5隻貓 1女子涉縱火被警帶回釐清

台南永康勝利街昨晚7點發生住宅大樓火警，有5隻貓不幸葬身火窟，警消懷疑有人為縱火，永康警方訪查附近住戶，發現一名女住戶案...

台中婦人騎車疑左轉闖紅燈 女市議員被撞腦出血

台中市議員張玉嬿今天騎機車前往台中市生命禮儀管理處崇德館捻香後，準備騎車前往太平區，未料途中行經東區東南街、精武路時，撞...

中午忙出餐 桃園便當店廚房轟然起火

桃園市蘆竹區南崁路一家燒臘便當店今天中午前，店家趕忙準備料理供餐，疑似在1樓後方廚房抽油煙機突然起火，由於當時忙碌，火勢...

影／男網友載15歲少女合歡山散心 最高恐關7年牢

高雄市15歲黃姓少女日前疑因心情不佳想散心，11日被一名男網友用機車載走，徹夜未歸，家屬怕發生意外報案，警方調監視器，1...

台中西區模範街民宅火警 老翁失去生命跡象搶救中

台中市西區模範街民宅今天上午11時許傳出火警，中市消防局派遣中港等3個分隊前往滅火，民眾通報民宅現場有人員受困，警、消到...

高雄火燒透天厝2層樓分別有火點 男房客昏迷被救出

高雄市苓雅區大順三路今天上午發生火警，警、消到場時未見火煙，四處尋找可疑起火地點，發現徐姓男子租住的透天樓房1樓氣孔飄煙...

方向燈故障收2張紅單提告敗訴 法官：應以手勢示意方向

王男在萬瑞快速道路開車兩度變換車道未打方向，被人錄影檢舉，收到2張紅單各罰3000元。王提出修車單據證明方向燈故障，並說...

陌生網友勸募贊助藏傳佛教活動 不丹籍男子險遭詐騙

「我要出錢幫助宗教活動，要匯款到國外。 」不丹籍男子納瑪 (NAMGAY)熱心推廣宗教，遭到電信詐騙，昨天到台南市東區某...

影／閃燈路口機車撞小貨車 台中大里母子摔車3傷

台中市大里區黃姓婦人清晨騎機車載著一對子女去上學，經過新甲路和甲園街口時，和一輛小貨車撞上，婦人和兩小孩當場跌倒在地，3...

熱門新聞

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

影／女實況主「啊乓」直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

高市女議員丈夫為此事 怒告2名罷韓發起人妨害名譽

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

萬里海域發現泳衣女屍 疑10天前八煙野溪泡湯落水失蹤者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。