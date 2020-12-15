新北醉婦送急診猛喊「寶貝、寶貝」 控遭醫師甩巴掌

新北市三峽60歲婦人11月29日晚間喝酒後騎乘自行車，結果不勝酒力，倒在路旁，被路人送至恩主公醫院醫院，婦人到院後不斷叫著「寶貝、寶貝」，未料，卻因此與急診室醫師發生衝突。婦人事後指控醫師不只甩他巴掌，還罵他「公三小」；院方回應，醫師沒有打人，是婦人喝醉，意識不清，產生誤會。

據了解，婦人當天晚上騎自行車騎到一半，突然倒在路旁，路人看見嚇了一跳，趕緊替她叫救護車，並送至恩主公醫院醫治，過程中婦人不斷叫著「寶貝、寶貝」等語，疑似是想找包包內的iPad還有聯絡家人。

婦人表示，自己當時只是想找家人，沒想到急診室醫師竟然動手毆她，而且還痛罵他一堆髒話，直批「實在太過分」，事後已經向三峽分局報案，要醫院還他一個公道。

恩主公醫院解釋，當時急診室內32歲戴姓醫師想詢問婦人的身體狀況，但婦人完全不受控制，還拿著iPad揮打醫師頭部、手部，當醫師想靠近她時，婦人甚至一手抓住醫師掛在脖子上的的聽診器，而醫師立刻揮手阻擋，並大聲喝斥「你在幹什麼」，過程中絕對沒有打到婦人臉部，醫師絕對不會主動攻擊病人，這一切都是誤會。

三峽分局指出，婦人報案時，酒測值高達每公升0.56毫克，不過她堅持要對醫師提告，警方依傷害罪受理，會要求醫師到案說明，釐清真相。