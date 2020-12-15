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台中議員張玉嬿出車禍 顱內出血和骨盆骨折送醫急救中
台中市議員張玉嬿上午騎機車在東區東南街精武路口，與另輛機車對撞，倒地後造成顱內蜘蛛膜出血、骨盆和右側鎖骨骨折，送醫後急救後，目前已進加護病房觀察中，對方吳姓婦人未受傷，車禍原因及責任待查。
張玉嬿的妹妹上午10時31分在張玉嬿的臉書公布此一訊息，並表示「議員車禍，希望一切安好。關心小嬿的親朋好友請放心，小嬿會盡快好起來與大家見面。請大家騎車、開車千萬別搶快。」
張玉嬿助理表示，上午9點15，議員從市立殯儀館要回太平途中發生車禍，他們趕赴醫院了解中。經Ｘ光檢查，發現右鎖骨骨折、右骨盆骨骨折，而電腦斷層檢查後，也有輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血，先入加護病房觀察，再決定手術時間。謝謝大家關心，目前暫不方便探視。
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