台中議員張玉嬿出車禍 顱內出血和骨盆骨折送醫急救中

台中市議員張玉嬿出車禍受傷。報系資料照 台中市議員張玉嬿上午騎機車在東區東南街精武路口，與另輛機車對撞，倒地後造成顱內蜘蛛膜出血、骨盆和右側鎖骨骨折，送醫後急救後，目前已進加護病房觀察中，對方吳姓婦人未受傷，車禍原因及責任待查。

張玉嬿的妹妹上午10時31分在張玉嬿的臉書公布此一訊息，並表示「議員車禍，希望一切安好。關心小嬿的親朋好友請放心，小嬿會盡快好起來與大家見面。請大家騎車、開車千萬別搶快。」