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陌生網友勸募贊助藏傳佛教活動 不丹籍男子險遭詐騙

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「我要出錢幫助宗教活動，要匯款到國外。 」不丹籍男子納瑪 (NAMGAY)熱心推廣宗教，遭到電信詐騙，昨天到台南市東區某銀行要匯款23萬元，行員警覺有詐，報警及時攔阻。

台南市警一分局後甲派出所警員尹吉利、林進忠於昨天中午12時35分，接獲轄內東區中華東路2段某銀行通報，稱有位外籍男子疑似遭詐騙要匯款，幸好行員熱心關懷提問，懷疑匯款男子可能遭詐騙，馬上通知警方前來釐清。

2名警員抵達現場時，銀行櫃台服務專員表示，發現不丹外籍男子納瑪 (NAMGAY)欲臨櫃匯款至海外銀行帳戶，經行員進行關懷提問後，納瑪表示，近期於LINE軟體上認識一名男子，稱需要其贊助藏傳佛教活動推廣經費。

納瑪篤信佛教且以推廣佛教為志業，誤認網友為志同道合的教友，一時信以為真，到銀行欲匯款美元8000元(折合新台幣23萬元)至指定海外銀行帳戶。

事經機警的行員關懷提問，當下直覺反應，應是詐騙集團常用的詐騙手法伎倆，藉辦理手續來拖延匯款時間，同時通知警方到場協助處理。

案經員警與行員細心查證比對後，確定該匯款帳號為國際詐騙虛擬帳號，告知若該宗教為合法註冊宗教，應確認後再匯款至該宗教帳戶，而非某人私人帳戶，當事人始恍然大悟，開始查詢網路相關訊息，發現有網友曾遭此手法詐騙，打消匯款的念頭，保住辛苦血汗積蓄。

不丹籍男子（左一）遭電信詐騙要匯款，警員及時攔阻。圖／讀者提供
不丹籍男子（左一）遭電信詐騙要匯款，警員及時攔阻。圖／讀者提供
台南市警一分局後甲派出所警員林進忠（左）、尹吉利（右）及時阻止外籍人士遭電信詐騙。圖／讀者提供
台南市警一分局後甲派出所警員林進忠（左）、尹吉利（右）及時阻止外籍人士遭電信詐騙。圖／讀者提供

詐騙集團 佛教 電信詐騙

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