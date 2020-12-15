陌生網友勸募贊助藏傳佛教活動 不丹籍男子險遭詐騙

「我要出錢幫助宗教活動，要匯款到國外。 」不丹籍男子納瑪 (NAMGAY)熱心推廣宗教，遭到電信詐騙，昨天到台南市東區某銀行要匯款23萬元，行員警覺有詐，報警及時攔阻。

台南市警一分局後甲派出所警員尹吉利、林進忠於昨天中午12時35分，接獲轄內東區中華東路2段某銀行通報，稱有位外籍男子疑似遭詐騙要匯款，幸好行員熱心關懷提問，懷疑匯款男子可能遭詐騙，馬上通知警方前來釐清。

2名警員抵達現場時，銀行櫃台服務專員表示，發現不丹外籍男子納瑪 (NAMGAY)欲臨櫃匯款至海外銀行帳戶，經行員進行關懷提問後，納瑪表示，近期於LINE軟體上認識一名男子，稱需要其贊助藏傳佛教活動推廣經費。

納瑪篤信佛教且以推廣佛教為志業，誤認網友為志同道合的教友，一時信以為真，到銀行欲匯款美元8000元(折合新台幣23萬元)至指定海外銀行帳戶。

事經機警的行員關懷提問，當下直覺反應，應是詐騙集團常用的詐騙手法伎倆，藉辦理手續來拖延匯款時間，同時通知警方到場協助處理。