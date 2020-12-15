聽新聞
test
0:00 / 0:00
陌生網友勸募贊助藏傳佛教活動 不丹籍男子險遭詐騙
「我要出錢幫助宗教活動，要匯款到國外。 」不丹籍男子納瑪 (NAMGAY)熱心推廣宗教，遭到電信詐騙，昨天到台南市東區某銀行要匯款23萬元，行員警覺有詐，報警及時攔阻。
台南市警一分局後甲派出所警員尹吉利、林進忠於昨天中午12時35分，接獲轄內東區中華東路2段某銀行通報，稱有位外籍男子疑似遭詐騙要匯款，幸好行員熱心關懷提問，懷疑匯款男子可能遭詐騙，馬上通知警方前來釐清。
2名警員抵達現場時，銀行櫃台服務專員表示，發現不丹外籍男子納瑪 (NAMGAY)欲臨櫃匯款至海外銀行帳戶，經行員進行關懷提問後，納瑪表示，近期於LINE軟體上認識一名男子，稱需要其贊助藏傳佛教活動推廣經費。
納瑪篤信佛教且以推廣佛教為志業，誤認網友為志同道合的教友，一時信以為真，到銀行欲匯款美元8000元(折合新台幣23萬元)至指定海外銀行帳戶。
事經機警的行員關懷提問，當下直覺反應，應是詐騙集團常用的詐騙手法伎倆，藉辦理手續來拖延匯款時間，同時通知警方到場協助處理。
案經員警與行員細心查證比對後，確定該匯款帳號為國際詐騙虛擬帳號，告知若該宗教為合法註冊宗教，應確認後再匯款至該宗教帳戶，而非某人私人帳戶，當事人始恍然大悟，開始查詢網路相關訊息，發現有網友曾遭此手法詐騙，打消匯款的念頭，保住辛苦血汗積蓄。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言