影／閃燈路口機車撞小貨車 台中大里母子摔車3傷

台中市大里區黃姓婦人清晨騎機車載著一對子女去上學，經過新甲路和甲園街口時，和一輛小貨車撞上，婦人和兩小孩當場跌倒在地，3人均受傷送醫，小貨車經過路口後又再擦撞另輛休旅車，小貨車和休旅車駕駛都未受傷，肇事原因調查中。

據指出，當時黃婦（39歲）載著分別13和11歲就讀國小的女兒和兒子要去上學，但機車由新甲路往甲堤南路方向行駛時，在叉路口和由陳姓男子（36歲）駕駛、由甲園街往立新二街方向行駛的小貨車撞上，黃婦和兩小孩當場跌倒。

據了解， 黃婦和小孩分別受到擦挫傷，兒子牙齒還有斷裂，所幸治療後已無礙。