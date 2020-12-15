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台中貨車轉彎角度吃太大 開去對向車道壓傷七旬婦
台中市西屯區美村路、明義街今天清晨6時許傳出大貨車撞機車的交通事故，警、消獲報到場，一名騎車的七旬張姓婦人雙腿被壓傷，已送醫治療，無生命危險，經查，大貨車在行經該處時欲左轉，左轉角度過大，行駛到對向車道去，才會撞上騎車正在停等紅燈的張姓老婦，警方將依法告發大貨車蔡姓駕駛。
台中市第一警分局交通分隊在今天清晨6時許獲報，西區美村路一段、明義街口前有交通事故發生，經查，大貨車駕駛蔡姓男子（28歲） 沿美村路左轉明義街往中美街行駛，轉彎角度過大，切到對向車道，與騎車停等紅燈的張姓重機車老婦（70歲）發生碰撞，張婦腿部遭壓傷。
經查，雙方都無酒精濃度，初步研判是蔡姓男子左轉未依規定，將依道交條例第48條告發，依法可罰600元以上1800元以下罰款，後續肇事原因由交大事故組分析。
第一警分局呼籲，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍發生。
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