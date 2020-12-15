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影／大貨車山路彎道百箱柳丁掉滿地 警察這動作被讚爆

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

一輛滿載柳丁的大貨車日前行經台南六甲174線急轉彎道時，疑似未將物品繫牢或是車速過快，近百籃的柳丁跳車佔據道路，因天色因逐漸昏暗，到場指揮的麻豆警方擔心彎道前後視線不良致生第二次事故，在交管提醒行經駕駛開慢一點外，也趕緊拿掃帚幫忙掃掉路面上的果皮，加快事故排除恢復雙向通行。不少駕駛經過看到員警舉動相當肯定。

麻豆警方今天表示，當時六甲分駐所巡佐薛又華及警員李崔百接獲報案說有貨物掉在路面，兩人原以為只是單純的貨品掉下，到場時看到滿地的柳丁，初估有上百箱，有不少已被車輛輾過，空氣散發濃濃的柳丁味道，薛、李2員隨即將巡邏車停放於大貨車後方警戒，並下車指揮交通。

因柳丁及被車壓過榨完汁的柳丁皮，都可能讓機車打滑。雖然已通知環保局清潔隊人員前來清理，但因清除的速度緩慢，兩人擺放交通錐示警後，拿起掃帚一同加入清除柳丁的行列，「騎慢一點啦！」因天色昏暗，該路段又有很多重機騎士，薛右華巡佐對著來往的機車騎士大喊提醒，費了好一番功夫才將馬路恢復乾淨。

大貨車司機頻頻向警方及清潔隊人員表示抱歉與感謝之意。不少騎士經過看到警察協助清理路面，都給予肯定，感謝員警辛苦了，但也提醒要注意安全。

麻豆警分局長邱顯良表示，道路上發生交通事故或有任何障礙，警方都會派人到現場實施交通管制，當看到警方在管制時一定要減速通過，避免二次事故的發生。也呼籲貨車載運貨物要捆緊綁牢。

滿載柳丁的大貨車行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地，六甲分駐所員警擔心機車騎士打滑發生意外，拿起掃把協助清掃路面，儘快恢復交通。記者吳淑玲／翻攝
滿載柳丁的大貨車行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地，六甲分駐所員警擔心機車騎士打滑發生意外，拿起掃把協助清掃路面，儘快恢復交通。記者吳淑玲／翻攝
滿載柳丁的大貨車，行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地。記者吳淑玲／翻攝
滿載柳丁的大貨車，行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地。記者吳淑玲／翻攝
滿載柳丁的大貨車，行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地，六甲分駐所員警協助清理路面，儘快恢復路面。記者吳淑玲／翻攝
滿載柳丁的大貨車，行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地，六甲分駐所員警協助清理路面，儘快恢復路面。記者吳淑玲／翻攝
滿載柳丁的大貨車，行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地，六甲分駐所處理員警因行經的重機車多，擔心打滑，協助清理儘速恢復路面。記者吳淑玲／翻攝
滿載柳丁的大貨車，行經台南六甲174線彎道時，百箱柳丁掉落滿地，六甲分駐所處理員警因行經的重機車多，擔心打滑，協助清理儘速恢復路面。記者吳淑玲／翻攝

事故 警察 機車騎士

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