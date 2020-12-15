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一大袋錢87萬掉在台中街頭 有人立馬撿起來送交警
台中市王姓男子11日在中區買便當時，發現眼前一名男子掉落一袋黃色提袋，要提醒該名男子時，男子已離開，王前往撿起該袋遺失物，發現裡面裝滿一疊一疊的千元鈔，十分吃驚，但王發揮拾金不昧的精神，騎車找到警察後交付，警方隨即以袋內的匯款單，循線聯絡銀行後，通知到經商的盧姓男子，經清點，袋內現金有87萬餘元，是盧要匯款給民間互助會款項，盧也十分感謝王的幫忙。
第一分局繼中派出所巡佐張永典、警員黃恩欣11日上午11時許，在市府路與成功路巡邏時，被騎車的王姓男子攔下，王高呼「警察先生，我撿到一袋錢」。
王姓男子表示，當天在中區的便當店買飯時，眼前有一名男子急忙地離開，還不慎在路中遺落一個黃色袋子，他上前查看後，發現袋中是一疊一疊厚厚的千元鈔，原本想向該名男子喊停，男子未沒聽到，心想正要報警時，剛好遇到警車經過，攔下警車告知員警。
警方與王返回派出所後，警員向附近超商借來點鈔機，經清點，袋內現金達87萬餘元，另外袋內還有一張匯款單，因通知銀行協助查詢帳戶所有人到派出所，最後順利聯絡到盧姓男子。
盧姓男子到派出所後，十分開心，盧透露，他是生意人，該筆現金是民間互助會的會款，因約定的時間快到了，所以急著送去銀行匯款，沒想到會掉在半路，但幸好遇到好心的民眾，幫忙送交派出所失物招領。
第一警分局提醒民眾，如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，讓民眾能夠安心。另警方提醒在路上拾獲遺失物，應拿到派出所辦理拾得遺失物手續，切勿私下侵占，否則會吃上侵占遺失物罪官司。
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