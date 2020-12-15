快訊

對抗共軍擴張？英航艦部署西太平洋對印太局勢影響

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客被請下車

台南今連3天路口大執法 白河警護老顧安全

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市警方今起連3天執行全市路口安全大執法，白河警除已購置20面人形立牌及17組爆閃燈，一早也在主要路口宣導，籲請用路人行經路口，更要留意長輩安全，減少憾事發生。

今一早，白河警副分局長李忠憲、交通組長邱逸樵等人，來到白河中山路與中正路及中山路與康樂路口，在長輩常密集進出市集路口執行「護老提醒」工作，除宣導長者們行經路口、穿越道路應遵守交通號誌、標誌外，也加強宣導車輛行經路口應禮讓行人、勿闖紅燈等重點執法事項。

白河警分局分析，轄內今年度死亡交通事故13件14人中，60歲以上長者有8件8人，占了近60%，其中有4件是發生在路口，有2件是長者穿越馬路時發生憾事。

此次配合全市路口大執法，白河警除因應轄區特性規劃積極防制勤務外，執法重點在「全心護老」，以「有感宣導」及「因地執法」來保護長輩安全。

台南今連3天路口大執法，白河警一早護老顧安全。記者謝進盛／翻攝
台南今連3天路口大執法，白河警一早護老顧安全。記者謝進盛／翻攝

白河

延伸閱讀

冬季泡湯 歌手馬丁賀肯斯與李美潔體驗關子嶺魅力

民怨不斷！砂石車清晨擾民 台南白河警方拂曉出擊3路稽查

台南白河登山迷途嘉義大埔 嘉南警消馳援救出2山友

白河遶境釀1死 南市府：籲其他縣市遵守優質廟會政策

相關新聞

台南今連3天路口大執法 白河警護老顧安全

台南市警方今起連3天執行全市路口安全大執法，白河警除已購置20面人形立牌及17組爆閃燈，一早也在主要路口宣導，籲請用路人...

獨攀能高縱走 15歲少年找到了

苗栗縣十五歲林姓少年前天想獨攀能高安東軍縱走，五天行程竟輕裝、帶五碗泡麵和少許乾糧就出發，結果入夜失聯、家人求援；警消、...

天外飛來輪胎 砸中兩輛轎車

六十五歲洪姓男子前天駕駛半聯結車行經國道一號九如交流道附近，左後輪軸二顆輪胎脫落彈出，一顆飛到對向車道擊中行駛中轎車右側...

上周參加廟會失蹤 男子倒臥南科穗高三廠旁水溝身亡

台南科學園區大業一路南科穗高三廠外水溝，今晚9點45分左右民眾發現一名男子倒臥深約2公尺水溝。台南市消防局南科消防分隊1...

萬里沙灘女性遺體 經指認並非野溪泡湯失蹤者 身分待查

新北市萬里區今晚有人在瑪鋉溪出海口旁沙灘，發現衣著單薄的女性遺體，一度被認為是5日在金山八煙野溪泡湯失蹤的徐姓女子，但經...

萬里海域發現泳衣女屍 疑10天前八煙野溪泡湯落水失蹤者

新北市萬里區今晚有民眾在瑪鋉溪出海口，發現穿著泳衣的女性遺體，消防與海巡人員打撈上岸後，發現死者身上無任何證件。死者疑為...

影／女實況主「啊乓」直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

遊戲影音串流平台「推趣（Twitch）」的女直播主「啊乓」（臉書粉專：香香愛哭包），今天下午5時24分在新北市三重區三和...

疑公車轉彎死角！16歲女學生過馬路遭擦撞 雙腿撕裂傷

台中市知名中學16歲梁姓女學生，今天傍晚下課回家時，經台中市西屯區東大路一段與西屯路三段交叉口，與徐男（56歲）所駕駛的...

台南永康民宅6樓起火！拉水線灌救 再增派9消防車

台南市永康區中華一路一棟6樓建築的第6層加蓋鐵皮屋，晚間6點50分左右冒出火舌，消防員7點10分到達現場，發現頂樓已經完...

已兌三倍券流出嫌犯再增第3人 檢晚間聲押3嫌

台中市民洪男、張男表兄弟，於本月11日使用已兌付的振興三倍券購買檳榔，昨被警方逮獲，檢警經漏夜調查，查出本案尚有另名共犯...

不能講話的被害者 台東黑熊受槍傷將由警方偵辦

台東縣崁頂村本月12日發現一頭公黑熊受困吊索陷阱，今天屏科大野生動物收容中心檢傷，發現右前肢潰爛壞死，已截肢前掌；在電腦...

搜救員怨冒險夜送獨攀少年下山「沒一句感恩」 林管處：他疑想再挺進

苗栗縣15歲林姓少年著輕裝欲獨攀能高縱走失聯，今凌晨尋獲，結束一場虛驚；但有高山協作友人抱怨，少年尋獲後用機車連夜載下山...

熱門新聞

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

影／女實況主「啊乓」直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

高市女議員丈夫為此事提告 罷韓發起人：韓粉議員追殺

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

萬里海域發現泳衣女屍 疑10天前八煙野溪泡湯落水失蹤者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。