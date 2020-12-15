台南今連3天路口大執法 白河警護老顧安全
台南市警方今起連3天執行全市路口安全大執法，白河警除已購置20面人形立牌及17組爆閃燈，一早也在主要路口宣導，籲請用路人行經路口，更要留意長輩安全，減少憾事發生。
今一早，白河警副分局長李忠憲、交通組長邱逸樵等人，來到白河中山路與中正路及中山路與康樂路口，在長輩常密集進出市集路口執行「護老提醒」工作，除宣導長者們行經路口、穿越道路應遵守交通號誌、標誌外，也加強宣導車輛行經路口應禮讓行人、勿闖紅燈等重點執法事項。
白河警分局分析，轄內今年度死亡交通事故13件14人中，60歲以上長者有8件8人，占了近60%，其中有4件是發生在路口，有2件是長者穿越馬路時發生憾事。
此次配合全市路口大執法，白河警除因應轄區特性規劃積極防制勤務外，執法重點在「全心護老」，以「有感宣導」及「因地執法」來保護長輩安全。
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