熟女KTV與友歡唱完氣喘病發 忘了帶藥幸好路旁有警

台中市陳姓女子在9日凌晨與朋友歡唱完，準備返家，未料陳女剛出門口，就突然氣喘病發，喘不過氣，因陳女手邊剛好沒帶藥，幸好附近有警察在守望，趕緊上前求助，警方也協助開道，讓陳女在3分鐘內就趕赴醫院就醫。

第五警分局四平派出所警員蘇乙洋、莊明憲9日凌晨3時許，在轄區KTV前執行重點守望勤務時，突然有一輛銀色轎車開到警車旁，駕駛徐姓男子（49歲）神色慌張求助，車內陳姓女子（49歲）氣喘發作，身體不適且身上也沒帶氣喘藥需要立即就醫。

員警見狀況緊急，通報協助開道至中國醫藥大學，請徐男安心駕駛於警車後方並前往醫院，警方沿路開啟警示燈並鳴笛，行經路口卻不忘路減速，路程3公里餘，約3分鐘的時間警方就安全護送抵達醫院，到院後蘇員下車觀察陳女的情況，幸好尚能跟醫療人員對談。

經查，徐與陳女是朋友關係，陳女剛在KTV歡唱結束，準備開車上路，陳女突然氣喘發作導致呼吸困難，見前方有警察便上前求助。

徐姓男子表示，如果沒有警方協助開道，可能時間會拖更久才能抵達醫院，十分感謝警方的幫忙。