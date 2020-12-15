女街頭直播遇搶 三重警動員百人火速破案

中央社 / 台北15 日電

28歲張姓女子14日街頭直播時竟遇機車搶奪，讓網民驚訝，三重警方獲報後動員百名員警偵查及調閱監視畫面，不到5 小時火速破案，陸續在萬華逮獲王姓及袁姓男子送辦。

在直播平台擔任實況主的網紅張女昨天下午5時許走在三重自強路上直播時，竟遇上兩人機車搶奪，搶走她的手機和三軸穩定器後逃逸，讓許多觀看直播的網友在線上直呼誇張，張女隨後也到轄區派出所報案。

三重警方受理報案後積極偵辦，動員百名員警進行偵查及調閱監視畫面，循線一路查進台北市萬華地區，就在員警昨晚10 時前進東園街派出所調閱監視畫面時，當場逮獲因變賣手機贓物後買醉路倒的39歲王男。

警方表示，在警方積極偵辦下，不僅跨區在萬華逮獲王男，也在西門町通訊行內查獲遭銷贓的手機及三軸穩定器，昨晚11時55分到另一袁姓嫌疑人家中逮人，今天凌晨帶回警局偵訊，訊後，兩人都依搶奪罪嫌送辦。

直播 網紅 西門町

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