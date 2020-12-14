影／女實況主「啊乓」直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

遊戲影音串流平台「推趣（Twitch）」的女直播主「啊乓」（臉書粉專：香香愛哭包），今天下午5時24分在新北市三重區三和國中圍牆邊人行道上，邊走路邊開直播和粉絲聊天，手上的Sony xperia 5手機和三軸穩定器，竟然直接被歹徒搶走，整個過程同時也實況直播出去。

「啊乓」在Twitch共有1.8萬人訂閱，從她被搶的影片中可以看到，當時她走在三重區自強路3段人行道上，後方突然竄出1輛2人共乘的機車，冷不防搶走她手上的手機，歹徒隨即往自強路2段方向逃逸。