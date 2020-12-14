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影／女實況主「啊乓」直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送
遊戲影音串流平台「推趣（Twitch）」的女直播主「啊乓」（臉書粉專：香香愛哭包），今天下午5時24分在新北市三重區三和國中圍牆邊人行道上，邊走路邊開直播和粉絲聊天，手上的Sony xperia 5手機和三軸穩定器，竟然直接被歹徒搶走，整個過程同時也實況直播出去。
「啊乓」在Twitch共有1.8萬人訂閱，從她被搶的影片中可以看到，當時她走在三重區自強路3段人行道上，後方突然竄出1輛2人共乘的機車，冷不防搶走她手上的手機，歹徒隨即往自強路2段方向逃逸。
本名姓張的「啊乓」隨後向110報案，由三重警分局永福派出所受理，警方調閱沿路監視器畫面，目前已鎖定2嫌身分，正以車追人全力追緝中。
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