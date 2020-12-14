冷空氣報到 新北消防提醒熱水器使用安全
冷空氣報到，氣象局預告氣溫可能下探攝氏12度。新北市消防局提醒民眾要多注意保暖，使用燃氣熱水器也要注意通風安全。
新北市消防局表示，一氧化碳中毒是可以事先預防的，民眾可以檢視燃氣熱水器的安裝環境，陽臺加蓋、室內等通風不良空間，應安裝有強制排氣功能的熱水器並依規定正確裝設排氣管，或更換成電熱水器，絕不可在密閉空間使用屋外式熱水器，以避免瓦斯燃燒不完全產生有毒的一氧化碳。
如果在密閉空間連續多人或長時間使用燃氣熱水器，同時多人頭暈、嘔吐、四肢無力，要警覺可能是一氧化碳中毒，應立即開窗通風，嚴重者盡速送醫；另相關營業場所(例如火鍋店、燒烤店等)，也要注意瓦斯用火及通風安全。
局長黃德清也說，燃氣熱水器裝置位置不當致人死傷的事故屢見不鮮，提醒租屋族要留意租屋處熱水器是否安裝正確，房東更有住居安全責任，萬一發生事故，也有一定刑事責任，不容輕忽。
民眾若針對家中熱水器安裝有疑慮者，可向當地消防分隊申請免費居家訪視宣導，由消防局派員協助進行居家檢視及提供改善建議；另外，新北市110年1月1日起受理更換熱水器補助(一般戶每戶最高補助3,000元，低收入戶最高補助1萬2,000元)。
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