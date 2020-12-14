已兌三倍券流出嫌犯再增第3人 檢晚間聲押3嫌

台中市民洪男、張男表兄弟，於本月11日使用已兌付的振興三倍券購買檳榔，昨被警方逮獲，檢警經漏夜調查，查出本案尚有另名共犯陳男，昨晚緊急拘提到案，警方今天下午依詐欺罪嫌將洪等3人移送台中地檢署偵辦，檢察官今晚訊後認3嫌有串證、再犯之虞，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜裁定中。本案尚有共犯在逃，由檢警全力追緝中。

警方調查，洪男與張男是表兄弟，兩人於本月11日上午。駕車到石岡區豐勢路一家檳榔攤，張男下車持面額1500元三倍券要購買10包香菸，店家庫存不足，張 最後只買3包共395元，他支付兩張面額200元振興三倍券，正面朝上對折，店家欲找5元張還說不用找了，隨即駕車離去。

被害檳榔攤商看到三倍券後方有蓋銀行收付章，不能再兌換，才知受騙報案，經警「以車追人」昨逮獲洪嫌、張嫌，張辯稱三倍券是本月初在西屯永安橋下「撿到的」，已全部花完。

檢警對於洪嫌、張嫌供詞避重就輕不採信，昨漏夜查出陳男也是共犯，昨晚緊急至台中市陳男住處，拘提陳男到案，追查已兌付的三倍券是如何流出，並懷疑本案尚有共犯。