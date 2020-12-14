不能講話的被害者 台東黑熊受槍傷將由警方偵辦

台東縣崁頂村本月12日發現一頭公黑熊受困吊索陷阱，今天屏科大野生動物收容中心檢傷，發現右前肢潰爛壞死，已截肢前掌；在電腦斷層掃描時發現牠左前肢上膊骨、右下顎骨及右前上肢受槍傷，除安排治療，也將移請保七總隊偵辦。

台東林管處表示，黑熊判定為1歲半到2歲，右前肢嚴重潰爛可能感染及出現敗血症，評估後今天下午手術截掌；槍傷未傷及要害，將等截掌傷口復原穩定後再處理。

黑熊受困地點位在部落傳統領域，海拔僅500公尺，由居民主動通報，槍傷來源待警方調查。