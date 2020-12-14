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不能講話的被害者 台東黑熊受槍傷將由警方偵辦
台東縣崁頂村本月12日發現一頭公黑熊受困吊索陷阱，今天屏科大野生動物收容中心檢傷，發現右前肢潰爛壞死，已截肢前掌；在電腦斷層掃描時發現牠左前肢上膊骨、右下顎骨及右前上肢受槍傷，除安排治療，也將移請保七總隊偵辦。
台東林管處表示，黑熊判定為1歲半到2歲，右前肢嚴重潰爛可能感染及出現敗血症，評估後今天下午手術截掌；槍傷未傷及要害，將等截掌傷口復原穩定後再處理。
黑熊受困地點位在部落傳統領域，海拔僅500公尺，由居民主動通報，槍傷來源待警方調查。
林管處表示，依野生動物保育法規定，黑熊危及公共安全或人類性命，或危害農林作物、家禽、家畜且情況緊急，才能獵捕宰殺，否則最重可處5年以下有期徒刑，得併科20至100萬元罰金。但農民避免動物造成農損，應先向縣市政府申請架設電牧器圍網，而非私製陷阱或逕行殺害。
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