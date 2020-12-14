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管理員夜騎送獨攀少年下山挨批 林管處：他疑想再挺進

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

苗栗縣15歲林姓少年著輕裝欲獨攀能高縱走失聯，今凌晨尋獲，結束一場虛驚；但有高山協作友人抱怨，少年尋獲後用機車連夜載下山，而該路段上周才有協作騎車墜谷亡，山莊卻要求涉險載人下山；對此，南投林管處表示，現場人員發現，少年似乎有持續挺進念頭，評估後決定盡快載他下山，以免有其他狀況發生。

據了解，該少年對登山有興趣，又見網路分享能高安東軍縱走景色美，昨僅帶幾件衣服、頭燈、5碗泡麵和少許乾糧，便隻身從苗栗出發到南投登山，因入夜突失聯，經多方聯繫搜索，今凌晨在天池山莊尋獲，並由山莊派員將其連夜送下山。

但一名李姓協作友人在臉書登山社團「靠北登山大小事」PO文抱怨，稱少年被尋獲時身體狀況尚可，但因家屬和警方在登山口等待，山莊人員便要求現場協作派1人騎車載少年下山，最後就由其中1名協作騎車「送這位無知的少年下山」。

李表示，上周才有協作為運補物資騎車行經該路段墜谷，而少年又無立即危險，卻要他們冒風險立即處理，若下山途中載運少年下山途中發生意外，自己受傷就算了，對方受傷了，誰要負責？且不滿少年和其家人「一句感恩都沒表達給我們協作方」，質疑相關單位處置不當，「他們就該死，其他人就當英雄」。

對此，南投林管處表示，除考量家屬及警方在登山口焦急等候，山莊管理員也發現，少年仍有持續挺進的念頭，而當時距天亮還有一段時間，且凌晨3時許陸續有登山隊出發，若少年混入人群上山，恐衍生其他問題，才會尋求其他協作協助。

由於該狀況特殊，基於善意幫忙及山難搜救行動，在公務上需求及取得協作同意後，評估由山莊管理員及協作以機車將人載下山，過程則以兩車前後關照方式下山，盡量確保安全性，並在最短時間將少年載至屯原登山口，並交其家人及警方。

南投縣仁愛鄉能高越嶺道上周四有運部物資的機車墜谷，陳姓協作被救起送醫仍不治。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉能高越嶺道上周四有運部物資的機車墜谷，陳姓協作被救起送醫仍不治。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉能高越嶺道上周四有運部物資的機車墜谷，陳姓協作被救起送醫仍不治。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉能高越嶺道上周四有運部物資的機車墜谷，陳姓協作被救起送醫仍不治。圖／讀者提供
苗栗縣林姓少年昨獨自到南投縣登山失聯，今凌晨平安尋獲。圖／翻攝自臉書「登山通報站」
苗栗縣林姓少年昨獨自到南投縣登山失聯，今凌晨平安尋獲。圖／翻攝自臉書「登山通報站」
苗栗縣林姓少年昨獨自到南投縣登山失聯，今凌晨平安尋獲。圖／翻攝自臉書「登山通報站」
苗栗縣林姓少年昨獨自到南投縣登山失聯，今凌晨平安尋獲。圖／翻攝自臉書「登山通報站」

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