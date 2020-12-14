國中生進夾娃娃店不消費 躲機台邊燒試卷烤棉花糖

桃園市兩名國中生今年9月到中壢區長沙街一家夾娃娃機店，不夾商品卻在機台旁邊，點火燒考卷烤棉花糖，場主日前在八德知名粉團留言時引起警方注意。中壢警方表示當時沒接獲報案，今天主動追查，了解有無涉及公共危險。

場主在粉團公布的影片，不少網友看了偷偷摸摸的行為覺得傻眼。仔細看影片，顯示今年9月29日下午約5點47分，兩名少年躲在擺靠邊的娃娃機和牆壁之間，拿出一張紙點火以後冒出火光，可能嫌「火力」不夠，接著從背包裡又拿一張繼續燒，另一手拿著像零食的東西放在火上，當時雖然沒釀成火警，不過隔天場主到店裡發現地上有燃燒後殘留的灰燼，覺得奇怪，調閱監視錄影畫面才發現來店客人古怪的行徑。

場主後來追出兩名少年，才知道是國中生，當天燒考試卷烤棉花糖吃，沒有縱火或惡作劇，也知道做錯事。場主因為兩人只是國中生不忍究責，因此未報案，但也為才引進一個月的機台外觀被燻心疼。