嘉義女護理長偽填精神病患訪視表 檢方將分案調查

嘉義縣東石鄉洪姓女護理長，涉嫌偽填訪視表，追蹤的數名精神疾病患者已死亡，還註明個案現況，經他人檢舉、本報查證後今天報導，嘉義地檢署表示將分案調查偵辦。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊表示，將調查涉案人是否為公務員，若是公務人員未去探訪而作訪視紀錄，可能涉犯刑法213條「公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書」，可處1年以上7年以下有期徒刑。

另涉案人若未訪視，還向公務機關報差旅費，可能還涉犯貪汙治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」，籲公務員切莫為求方便、失慮犯法，影響個人職涯發展。

嘉義縣東石鄉張男為精神疾病患者，去年7月因病過世，衛生所洪姓女護理長去年8月偽填「家庭訪視」，在訪視單備註欄寫「個案行為、思考及談話正常，協助剖蚵賺錢，按規定服藥」，又填當事人回說「視力模糊，甚至達到失明」。今年6月還填電話訪問張母，內容雷同。

另一名蔡姓女子7年前死亡，2016年到今年6月，洪也在數十筆訪視資料登載「電訪花蓮玉里醫院精神衛生病房護士」，指蔡女按規定服藥。另李男前年身亡，過世後也有2筆電訪資料。

洪女雖辯駁作業疏失「填錯了」，並非造假，強調張男家屬未通報衛生所銷案，她不知道張已死亡，去年8月到張家見到張母，張母也未告知兒子死亡，她才填寫訪視情形上傳。