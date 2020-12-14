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台南鹽水溪出海口人浮水中 消防人員展開救援
「有人浮在鹽水溪上，快來救人！」台南市有民眾今天下午3點多在安南區四草大橋上，看到下方鹽水溪有一個人浮在水面上，連忙報119協助搶救。台南市消防局出動人員前往搶救，海上風浪大，消防人員仍持續搶救中。
台南市消防局救災救護中心，今天下午3點49分接獲民眾報案，位於安南區四草大橋下方海域，有民眾目擊有人浮在水面上，中心馬上出動轄區安平等各式車輛11車、救生艇2艘共22人，同時通報海巡署第6巡防區出動巡防艇搜救。
安平消防分隊人員到達，目視海面上有人往內海移動，馬上下2艇救生艇搜救，通報空拍機支援。據了解，海巡人員和警方在岸邊發現一輛轎車內有留遺書，已設法聯絡家人。
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