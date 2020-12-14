快訊

華航777F貨機新塗裝曝光 CARGO字樣包藏台灣地圖

飛車盜賊團的圍獵？奈及利亞321名學生遭「集體綁架」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南鹽水溪出海口人浮水中 消防人員展開救援

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「有人浮在鹽水溪上，快來救人！」台南市有民眾今天下午3點多在安南區四草大橋上，看到下方鹽水溪有一個人浮在水面上，連忙報119協助搶救。台南市消防局出動人員前往搶救，海上風浪大，消防人員仍持續搶救中。

台南市消防局救災救護中心，今天下午3點49分接獲民眾報案，位於安南區四草大橋下方海域，有民眾目擊有人浮在水面上，中心馬上出動轄區安平等各式車輛11車、救生艇2艘共22人，同時通報海巡署第6巡防區出動巡防艇搜救。

安平消防分隊人員到達，目視海面上有人往內海移動，馬上下2艇救生艇搜救，通報空拍機支援。據了解，海巡人員和警方在岸邊發現一輛轎車內有留遺書，已設法聯絡家人。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台南市安南區鹽水溪出海口有人浮在水面上，消防人員出動船艇救助。圖／讀者提供
台南市安南區鹽水溪出海口有人浮在水面上，消防人員出動船艇救助。圖／讀者提供

海巡署

延伸閱讀

台南遊客登山傷亡頻傳 消防二大隊到山區舉辦救援訓練

竹市消防博物館災情體驗逼真 將新增多媒體互動

竹市消防博物館超好玩 明年新增多媒體樂高互動區

基隆男子疑跳田寮河 水濁消防員水下搜救難

相關新聞

台南鹽水溪出海口人浮水中 消防人員展開救援

「有人浮在鹽水溪上，快來救人！」台南市有民眾今天下午3點多在安南區四草大橋上，看到下方鹽水溪有一個人浮在水面上，連忙報1...

影／重機撞野馬跑車波及路邊無辜2車 維修總價估破百萬

雲林縣斗六市社口街、鎮南路口今天凌晨3點41分發生一起黃牌重機和野馬跑車車禍；附近民眾表示，事發當時聽聞一長聲煞車，下秒...

孕婦破羊水求助119 4消防員見胎頭決定當場接生

桃園市龜山區41歲李姓孕婦原預產期明年元月，她昨天晚上腹部突然出現陣痛及破水，感覺胎兒即將臨盆，緊急求助119，消防局迴...

南投埔里法信壇遶境惹民怨 公部門祭鐵腕裁罰

南投縣埔里鎮五福宮法信壇前天廟會遶境，入夜放煙火放到昨天凌晨2時，垃圾亂丟、隨地便溺等脫序行徑，引爆民怨，埔里鎮公所今召...

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

桃園市龜山區萬壽路2段、被列桃園十大死亡路段之一，今天中午前1輛林姓司機駕駛的大型預拌混凝土車，自台北南下桃園行駛，在龜...

路邊停車等機車過卻遭卡位 駕駛理論全程被網友拍下

高雄市富民路日前發生停車糾紛，一輛深色轎車駕駛停在車道上，準備倒車停進路邊停車格，疑似在等待機車通過時，遭一輛紅色轎車直...

台南工人誤觸2萬2千伏特高壓電 頭部外傷昏迷送醫

台南市安南區工業二路一家鈑金工廠工地，今天驚傳工人觸電意外，52歲的蕭姓男工人疑工作時誤觸2萬2千伏特的高壓電，造成頭部...

精障婦想回娘家走失20年 警讓她「死而復生」再續親情

彰化縣員林市67歲婦人高楊失蹤20年，員林警分局執行失蹤人口協尋專案，說服家人採集DNA，比對後終於發現有精神障礙的高楊...

穿運動服...獨攀能安縱走5天 少年道歉：讓大家擔心了

苗栗縣15歲林姓少年昨帶5碗泡麵、輕裝欲獨攀能高安東軍縱走5日，因入夜突失聯，親友著急向外求援，經警消及林務局人員連夜找...

影／驚！國道1號半聯結車2顆輪胎彈上天 3轎車慘被砸

一名洪姓男子昨天中午1時許駕駛半聯結車行經國道一號九如交流道南向366.1公里處時，半聯結車左後輪軸的2顆輪胎突然彈出，...

士檢查扣淡水違規飛行直升機 價值千萬將捐給虎尾科大

今年10月在新北市淡水市區違規飛行的一架羅賓遜Robinson-R22直升機，遭士林地檢署查扣，最近取得陳姓直升機主人同...

影／花蓮東里站90歲老翁重心不穩跌落月台 頭部撕裂傷

花蓮一名年約90歲的羅姓老翁，今天在東里車站欲搭車，疑似重心不穩倒跌落月台，老翁的太太大聲呼救，站員趕緊協助就醫，造成頭...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

警被控「吃案」是真的 高市林園分局發布連坐處分

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

國道一號岡山段火燒車 駕駛及時衝下車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。