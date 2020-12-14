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影／重機撞野馬跑車波及路邊無辜2車 維修總價估破百萬
雲林縣斗六市社口街、鎮南路口今天凌晨3點41分發生一起黃牌重機和野馬跑車車禍；附近民眾表示，事發當時聽聞一長聲煞車，下秒即出現兩車相撞的巨大聲響，猛烈撞擊也波及2部路邊停車格內轎車；警方表示，19歲重機騎士及24歲野馬駕駛皆無酒駕，兩人意識清醒，經救護人員送醫救治後無生命危險。
突如其來的尖銳煞車聲與巨響，畫破深夜寧靜時分。附近民眾指出，19歲張姓大學生當時從社口街往中堅東路方向行駛，駕駛野馬跑車的24歲許姓男子正從鎮南路往市區方向行駛，兩人在鎮南路及社口街口交會，疑車速過快，雙方幾乎都來不及煞車就撞上。
據監視器畫面顯示，野馬跑車被重機撞擊右車尾後旋轉180度，猛烈的瞬間也殃及一旁路邊停車格內的2部轎車，第一輛銀色Toyota Tercel車尾及車頭毀損，另一輛黑色Toyota Wish鈑金左側及後側凹陷毀損，車身還一度卡在行道樹土裡移不出來。
據了解，野馬2.3車價約200萬，維修粗估100萬，如內部受損則會更高價，黃牌重機R3車價約26萬，維修費粗估近10萬，而遭波及的黑色Wish維修費約3萬，但另一輛銀色Tercel因目前車產值約5萬，車頭及車尾幾乎被撞爛，車廠評估已不值得修。
警方到場時，2名車主意識清醒、皆無酒駕，不過重機騎士骨折需開刀，野馬駕駛則因被爆開的安全氣囊撞到胸痛，救護人員隨將2人送醫救治，都沒有生命危險，肇事責任有待調查釐清。
警方表示，事發當時的交通號誌為閃光燈號，白天才是紅綠燈號，因此雙方沒有構成闖紅燈肇事；附近民眾表示，該路口雖不是大路口，但大大小小的交通事故時有所聞，主因是離市區不遠、鄰近學校且住戶多，車流量大，建議交通號誌應維持24小時，避免再發生類似事故。
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