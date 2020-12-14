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孕婦破羊水求助119 4消防員見胎頭決定當場接生
桃園市龜山區41歲李姓孕婦原預產期明年元月，她昨天晚上腹部突然出現陣痛及破水，感覺胎兒即將臨盆，緊急求助119，消防局迴龍分隊長江宗晏與隊員4人趕到發現胎兒頭部露出，當場決定為李女接生，4人花10多分鐘接生過程，李女順利生下男寶寶，母子均安，未婚的江宗晏今天下午表示，第一次為孕婦接生，真實看到嬰兒出生，當場嚇到，難忘的寶貴經驗。
迴龍消防分隊表示，李姓孕婦懷孕36週，預產期在下個月，也是李女的第1胎，昨天晚上她覺得不太舒服，突然出現陣痛、羊水破水，緊急求助，江宗晏與隊員謝凱竣、宋志建、許奇展4人趕到李女住宅，現場看到胎兒頭部露出，當場決定立即接生迎產。寶寶順利出生後送醫檢查。
江宗晏說，當時由已婚的謝凱竣、宋志健負責接生，他和許奇展協助，經詢問李女產檢史，給予氧氣，馬上為胎兒迎產，4人花了10多分鐘為胎兒接生，李女順利產下男寶寶，使用臍帶夾，並將寶寶擦乾保暖，「聽見寶寶宏亮哭聲」，母子均安，並將寶寶後送醫檢查、大家放下一顆心。
未婚的他表示，他曾進行接生訓練，尚未實際接生過胎兒，第1次真實參與胎兒接生，看到胎兒頭部已露出和接生過程，當場嚇到，看到寶寶出生報到，母子均安，為寶寶和媽媽高興之外，覺得是難忘的寶貴經驗。
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