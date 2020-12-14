南投埔里法信壇遶境惹民怨 公部門祭鐵腕裁罰

南投縣埔里鎮五福宮法信壇前天廟會遶境，入夜放煙火放到昨天凌晨2時，垃圾亂丟、隨地便溺等脫序行徑，引爆民怨，埔里鎮公所今召開檢討會，縣府環保局、消防局及警察局等單位也依法開出違規處分書，開罰金額待蒐集事證完備裁處。

埔里地區每12年1大醮，當地五福宮法信壇為配合建醮活動在前天遶境，未料入夜燃放煙火、鞭炮，直至隔天凌晨2時許，噪音擾人且汙染空氣，沿途還亂丟垃圾、吐檳榔汁渣、隨地便溺等，造成市區街道髒亂，引發全鎮鄉親怒火。

五福宮法信壇昨對外致歉，並稱會檢討改進，埔里公所率先依「廢棄物清理法」開出6000元罰單，消防局、警察局及環保局也分別依「爆竹煙火管制條例」、「違反噪音管制法」、「社會秩序維護法」等法規進行裁罰，今更在埔里召開檢討會。

消防局指出，該起遶境施放煙火有申請，經審查及現場勘查均符合法令規定，唯許可施放時間只到12日晚上10時，但卻施放至13日凌晨，依據「爆竹煙火管制條例」開立3萬元以上15萬元以下違規處分書。

埔里警分局則表示，繞境當天已依「道交條例」取締違規停車16件、酒駕扣車及逾時使用道路違規各1件，妨害安寧秩序將依違反「社維法」裁處；針對入夜噪音，環保局依違反「噪音管制法」裁罰；上述罰鍰待蒐集事證完備再行開罰。