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87歲翁騎機車外出忘記回家路 全市13區竟繞行9個區

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市一名男子於昨天近中午到龍潭警分局石門派出所報案，表示有失智的父親（87歲）凌晨趁家人在睡夢中獨自騎機車外出，到了中午遲未返家。員警受理後隨即通報線上巡邏警網、民防義警、守望相助隊協尋。

石門派出所所長林書興指派專人調閱相關路口監視器，透過車牌辨識系統記錄下的行車軌跡，發現老翁昨天凌晨3點出門後，沿路行經龍潭、大溪、八德、龜山、桃園、大園、中壢、平鎮、楊梅，再回到龍潭，合計不含途中休息騎了至少6個鐘頭跨9個行政區（桃園有13區），最後停在龍潭區的北龍路，讓員警覺得不可思議。派出所於是前往附近地毯式搜尋，不到中午1點，最後在北龍路巷內發現老翁時，居然還在騎車，警方兩輛巡邏車上前「攔截」，老人家才停車，兩眼無神，顯得體力耗盡顫抖著，表示找不到回家的路。

龍潭警分局長陳清華呼籲，家中若有高齡長者，務必多加留意勿單獨外出，可洽社福機構幫忙配戴愛心智慧防走失手環（鍊），或在口袋中放入小紙條，寫上聯絡方式方便協尋。

警方根據老人家騎機車的軌跡圖，發現包括龍潭，他騎跨9個行政區。記者鄭國樑／翻攝
警方根據老人家騎機車的軌跡圖，發現包括龍潭，他騎跨9個行政區。記者鄭國樑／翻攝
警方找到老人家先送他回派出所休息。記者鄭國樑／翻攝
警方找到老人家先送他回派出所休息。記者鄭國樑／翻攝

老翁 石門 監視器

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