87歲翁騎機車外出忘記回家路 全市13區竟繞行9個區
桃園市一名男子於昨天近中午到龍潭警分局石門派出所報案，表示有失智的父親（87歲）凌晨趁家人在睡夢中獨自騎機車外出，到了中午遲未返家。員警受理後隨即通報線上巡邏警網、民防義警、守望相助隊協尋。
石門派出所所長林書興指派專人調閱相關路口監視器，透過車牌辨識系統記錄下的行車軌跡，發現老翁昨天凌晨3點出門後，沿路行經龍潭、大溪、八德、龜山、桃園、大園、中壢、平鎮、楊梅，再回到龍潭，合計不含途中休息騎了至少6個鐘頭跨9個行政區（桃園有13區），最後停在龍潭區的北龍路，讓員警覺得不可思議。派出所於是前往附近地毯式搜尋，不到中午1點，最後在北龍路巷內發現老翁時，居然還在騎車，警方兩輛巡邏車上前「攔截」，老人家才停車，兩眼無神，顯得體力耗盡顫抖著，表示找不到回家的路。
龍潭警分局長陳清華呼籲，家中若有高齡長者，務必多加留意勿單獨外出，可洽社福機構幫忙配戴愛心智慧防走失手環（鍊），或在口袋中放入小紙條，寫上聯絡方式方便協尋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言