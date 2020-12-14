台南遊客登山傷亡頻傳 消防二大隊到山區舉辦救援訓練
台南市消防局第二救災救護大隊今天舉辦消防人員加強山域救援能力暨繩索應用操作訓練，上午在南化區北寮里鈺鼎登山步道加強消防員山域救援能力，下午則至玉井消防分隊辦理繩索應用技術課程，參與訓練人員計有麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊消防人員共約為110人，預計持續訓練到明天。
第二大隊表示，轄內玉井、楠西、南化區屬山區地形，所轄多條登山建行步道如烏山步道、鈺鼎步道、梅嶺步道等平假日觀光人潮眾多，時有登山客身體不適，緊急救援頻傳。近年來依據統計以南化區北寮里鈺鼎步道，發生登山客身體不適造成死傷最多。這次訓練優先以鈺鼎步道，加強消防員對於該區步道路徑熟悉及救援方式，以應緊急狀況發生。
消防局今年購置新型繩索應用繩組，配屬各地消防分隊，為使基層更熟練繩索救援裝備，以提升繩索應用技術，第二大隊下午至玉井消防分隊辦理繩索應用技術課程。大隊長丁春能表示，消防人員執行各項救災救護需要有體力和耐力才能確保勤務完成，平時做好訓練以備萬一。本次加強山域救援能力暨繩索救援裝備應用訓練，由麻豆分隊救助隊師資教官柯又豪及官田分隊姜世聰共同擔任指導教官，此次教育訓練主要講解繩索及各項勾環、划輪、捲揚器使用要點及安全注意事項，期使全體人員更加熟練操作技能並能確保本身的安全。
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