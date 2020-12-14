台南遊客登山傷亡頻傳 消防二大隊到山區舉辦救援訓練

台南市消防局第二救災救護大隊今天舉辦消防人員加強山域救援能力暨繩索應用操作訓練，上午在南化區北寮里鈺鼎登山步道加強消防員山域救援能力，下午則至玉井消防分隊辦理繩索應用技術課程，參與訓練人員計有麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊消防人員共約為110人，預計持續訓練到明天。

第二大隊表示，轄內玉井、楠西、南化區屬山區地形，所轄多條登山建行步道如烏山步道、鈺鼎步道、梅嶺步道等平假日觀光人潮眾多，時有登山客身體不適，緊急救援頻傳。近年來依據統計以南化區北寮里鈺鼎步道，發生登山客身體不適造成死傷最多。這次訓練優先以鈺鼎步道，加強消防員對於該區步道路徑熟悉及救援方式，以應緊急狀況發生。