快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

台南遊客登山傷亡頻傳 消防二大隊到山區舉辦救援訓練

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局第二救災救護大隊今天舉辦消防人員加強山域救援能力暨繩索應用操作訓練，上午在南化區北寮里鈺鼎登山步道加強消防員山域救援能力，下午則至玉井消防分隊辦理繩索應用技術課程，參與訓練人員計有麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊消防人員共約為110人，預計持續訓練到明天。

第二大隊表示，轄內玉井、楠西、南化區屬山區地形，所轄多條登山建行步道如烏山步道、鈺鼎步道、梅嶺步道等平假日觀光人潮眾多，時有登山客身體不適，緊急救援頻傳。近年來依據統計以南化區北寮里鈺鼎步道，發生登山客身體不適造成死傷最多。這次訓練優先以鈺鼎步道，加強消防員對於該區步道路徑熟悉及救援方式，以應緊急狀況發生。

消防局今年購置新型繩索應用繩組，配屬各地消防分隊，為使基層更熟練繩索救援裝備，以提升繩索應用技術，第二大隊下午至玉井消防分隊辦理繩索應用技術課程。大隊長丁春能表示，消防人員執行各項救災救護需要有體力和耐力才能確保勤務完成，平時做好訓練以備萬一。本次加強山域救援能力暨繩索救援裝備應用訓練，由麻豆分隊救助隊師資教官柯又豪及官田分隊姜世聰共同擔任指導教官，此次教育訓練主要講解繩索及各項勾環、划輪、捲揚器使用要點及安全注意事項，期使全體人員更加熟練操作技能並能確保本身的安全。

台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供
台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供
台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供
台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供
台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供
台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供
台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供
台南遊客登山傷亡頻傳，消防二大隊到山區舉辦救援訓練。圖/二大隊提供

消防員 登山步道

延伸閱讀

竹市消防博物館超好玩 明年新增多媒體樂高互動區

加里山成垃圾桶 箭竹開「小白花」

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

陰雨綿綿南庄山區落石、樹倒 警方籲用路人注意

相關新聞

男寶寶急出生母子均安 消防員當產婆頭一遭嚇到

桃園市龜山區41歲李姓孕婦原預產期明年元月，她昨天晚上腹部突然出現陣痛及破水，感覺胎兒即將臨盆，緊急求助119，消防局迴...

南投埔里法信壇遶境惹民怨 公部門祭鐵腕裁罰

南投縣埔里鎮五福宮法信壇前天廟會遶境，入夜放煙火放到昨天凌晨2時，垃圾亂丟、隨地便溺等脫序行徑，引爆民怨，埔里鎮公所今召...

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

桃園市龜山區萬壽路2段、被列桃園十大死亡路段之一，今天中午前1輛林姓司機駕駛的大型預拌混凝土車，自台北南下桃園行駛，在龜...

路邊停車等機車過卻遭卡位 駕駛理論全程被網友拍下

高雄市富民路日前發生停車糾紛，一輛深色轎車駕駛停在車道上，準備倒車停進路邊停車格，疑似在等待機車通過時，遭一輛紅色轎車直...

台南工人誤觸2萬2千伏特高壓電 頭部外傷昏迷送醫

台南市安南區工業二路一家鈑金工廠工地，今天驚傳工人觸電意外，52歲的蕭姓男工人疑工作時誤觸2萬2千伏特的高壓電，造成頭部...

精障婦想回娘家走失20年 警讓她「死而復生」再續親情

彰化縣員林市67歲婦人高楊失蹤20年，員林警分局執行失蹤人口協尋專案，說服家人採集DNA，比對後終於發現有精神障礙的高楊...

穿運動服...獨攀能安縱走5天 少年道歉：讓大家擔心了

苗栗縣15歲林姓少年昨帶5碗泡麵、輕裝欲獨攀能高安東軍縱走5日，因入夜突失聯，親友著急向外求援，經警消及林務局人員連夜找...

影／驚！國道1號半聯結車2顆輪胎彈上天 3轎車慘被砸

一名洪姓男子昨天中午1時許駕駛半聯結車行經國道一號九如交流道南向366.1公里處時，半聯結車左後輪軸的2顆輪胎突然彈出，...

士檢查扣淡水違規飛行直升機 價值千萬將捐給虎尾科大

今年10月在新北市淡水市區違規飛行的一架羅賓遜Robinson-R22直升機，遭士林地檢署查扣，最近取得陳姓直升機主人同...

影／花蓮東里站90歲老翁重心不穩跌落月台 頭部撕裂傷

花蓮一名年約90歲的羅姓老翁，今天在東里車站欲搭車，疑似重心不穩倒跌落月台，老翁的太太大聲呼救，站員趕緊協助就醫，造成頭...

怪男尾隨十公里拉衣求當友 18歲女大生驚嚇扯破外套逃

高雄市18歲許姓女大生昨晚騎車返家，一名黑衣男騎士一路從旗山區尾隨進入大樹區，沿途距離10幾公里，利用停等紅燈時要求認識...

台南小貨車撞砂石車翻倒分隔島 駕駛受困被救出

台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，今天上午9點多發生砂石車和小貨車相撞，小貨車側翻撞到中央分隔島，林姓男駕駛一度受...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

已兌付三倍券流出 新光銀：已交給台銀集中管理

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

剛入山1小時 桃園男子在屏風山不幸墜谷身亡

警被控「吃案」是真的 高市林園分局發布連坐處分

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。