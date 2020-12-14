影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

桃園市龜山區萬壽路2段、被列桃園十大死亡路段之一，今天中午前1輛林姓司機駕駛的大型預拌混凝土車，自台北南下桃園行駛，在龜山區萬壽路2段255號前方安全島缺口，疑因疏忽後方直行車輛，迴轉北上車道，與同向直行39歲張姓機車騎士發生車禍，張姓騎士煞車不及，慘遭預拌車輾壓，消防救護員將張姓騎士緊急送醫急救仍宣告不治，網友PO文往龜山壽山巖方向「希望人平安」，引起網友關心。

龜山警方、桃園市消防局表示，林姓男子（27歲）駕駛預拌混凝土車，從台北南下往桃園方向行駛，行經龜山區萬壽路2段255號前方、一處安全島缺口，林姓司機為前往該路附近工地，自該路外側朝安全島缺口迴轉北上道路，卻未注意當時南下同方向直行車多動態。

該預拌車迴轉過程中，同向直行張姓機車行經內側車道，發現預拌車迴轉煞急車不及發生車禍，機車撞到該預拌車輪下，遭預拌車輾壓，現場血跡斑斑，機車散落形廢鐵，令人慘不忍睹，消防救護員緊急將張姓騎士送醫急救、最後仍宣告不治，警方進一步調查釐清車禍真正肇事責任。