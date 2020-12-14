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路邊停車等機車過卻遭卡位 駕駛理論全程被網友拍下
高雄市富民路日前發生停車糾紛，一輛深色轎車駕駛停在車道上，準備倒車停進路邊停車格，疑似在等待機車通過時，遭一輛紅色轎車直接右斜切停進去，兩車駕駛下車理論，全程被路人拍下，並分享到臉書社群「爆料公社」，網友直呼「人不要臉天下無敵」。
影像中，一輛紅車停在停車格內，另一輛深色轎車斜停在車道上打著雙黃燈，深色轎車駕駛向紅車駕駛表示，他車子已打雙黃燈，準備倒車前先等機車通過，紅車卻直接插進該停車格。紅車駕駛疑似表示沒看到，兩車駕駛及乘客聊沒多久就不歡而散，紅車駕駛也在熄火後拿出包包鎖車離開。
網友看到影片留言表示，「這真的很討厭…」、「紅車車牌數字7800說明了一切」、「這樣還敢停？誰知道車停著會不會出事？被刮花、輪胎破掉等等。」、「黑色說再多，紅色還不是拿包包關上門離開」。
左營警分局表示，該事件發生後分局並無接獲報案，但提醒民眾停車方式應視現場交通流量及狀況決定，以注意交通安全及順暢為最高原則，民眾停車時也應遵守相互禮讓、保持理性。
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