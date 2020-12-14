男子爬奇萊合歡山接連拍裸照 警方將通知到案說明

中央社 / 南投14日電

2名男子日前攀登合歡北峰登頂後，將身上的衣服脫掉，在立牌旁拍攝全裸照，其中一名何男也曾在奇萊北峰拍全裸照遭警方送辦，保七警察總隊第九大隊說，將通知何男到案說明。

2名男子日前攀登合歡北峰，登頂後2人脫下外衣，在合歡北峰標高3422公尺的立牌旁拍攝全裸照，2人的照片在網路流傳；不過有網友認出，拍攝裸照的2人中有一名何男先前也曾攀登奇萊北峰，登頂後也在奇萊北峰的立牌旁拍攝裸照，被保安警察第七總隊第九大隊移送法辦。

何男13日在個人社群網站張貼於合歡北峰拍的全裸照且貼文說，他們上次攀登奇萊北峰的登山隊員們，6人中有5個健美選手，其中4個有多年登山經驗，入山期間也全部都好天氣，且他們都是無痕山林的擁護者。

對於行為引起爭議，部分網友批評此舉不尊重山，何男認為所謂尊重山神是做好登山運動應具備的所有功課，而不是拿著尊重山神當做集體霸凌的開場白。

保安警察第七總隊第九大隊副隊長盧世哲接受中央社記者電話採訪時說，何男11月底曾攀登奇萊北峰登頂拍全裸照，他們依法將何男移送法辦，今天已經確認何男再登上合歡北峰拍全裸照，何男的行為可能已涉及刑法公然猥褻罪，最重可處1年徒刑、拘役或併科1萬元以下罰金，他們將通知何男到案說明，釐清案情。

裸照 全裸 警察

延伸閱讀

少女戀愛錯覺？遭男網友誘拍裸照 檢：別傻傻付出

白靈曝來台最激裸照　當時沒PO只因「太性感」

合歡山觀星賞日出 來南投過不一樣的跨年活動

獨／為還卡債拍裸照竟外流 女星悔不當初

相關新聞

士檢查扣淡水違規飛行直升機 價值千萬將捐給虎尾科大

今年10月在新北市淡水市區違規飛行的一架羅賓遜Robinson-R22直升機，遭士林地檢署查扣，最近取得陳姓直升機主人同...

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

桃園市龜山區萬壽路2段、被列桃園十大死亡路段之一，今天中午前1輛林姓司機駕駛的大型預拌混凝土車，自台北南下桃園行駛，在龜...

路邊停車等機車過卻遭卡位 駕駛理論全程被網友拍下

高雄市富民路日前發生停車糾紛，一輛深色轎車駕駛停在車道上，準備倒車停進路邊停車格，疑似在等待機車通過時，遭一輛紅色轎車直...

台南工人誤觸2萬2千伏特高壓電 頭部外傷昏迷送醫

台南市安南區工業二路一家鈑金工廠工地，今天驚傳工人觸電意外，52歲的蕭姓男工人疑工作時誤觸2萬2千伏特的高壓電，造成頭部...

精障婦想回娘家走失20年 警讓她「死而復生」再續親情

彰化縣員林市67歲婦人高楊失蹤20年，員林警分局執行失蹤人口協尋專案，說服家人採集DNA，比對後終於發現有精神障礙的高楊...

穿運動服...獨攀能安縱走5天 少年道歉：讓大家擔心了

苗栗縣15歲林姓少年昨帶5碗泡麵、輕裝欲獨攀能高安東軍縱走5日，因入夜突失聯，親友著急向外求援，經警消及林務局人員連夜找...

影／驚！國道1號半聯結車2顆輪胎彈上天 3轎車慘被砸

一名洪姓男子昨天中午1時許駕駛半聯結車行經國道一號九如交流道南向366.1公里處時，半聯結車左後輪軸的2顆輪胎突然彈出，...

花蓮東里站90歲老翁重心不穩跌落月台 頭部撕裂傷

花蓮一名年約90歲的羅姓老翁，今天在東里車站欲搭車，疑似重心不穩倒跌落月台，老翁的太太大聲呼救，站員趕緊協助就醫，造成頭...

怪男尾隨十公里拉衣求當友 18歲女大生驚嚇扯破外套逃

高雄市18歲許姓女大生昨晚騎車返家，一名黑衣男騎士一路從旗山區尾隨進入大樹區，沿途距離10幾公里，利用停等紅燈時要求認識...

台南小貨車撞砂石車翻倒分隔島 駕駛受困被救出

台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，今天上午9點多發生砂石車和小貨車相撞，小貨車側翻撞到中央分隔島，林姓男駕駛一度受...

桃園透天宅大火 屋主夫妻2人逃生受傷

桃園市大園區中山北路一棟透天住宅今天上午突然大火，由於天冷、氣溫偏低，疑似該棟住宅2樓變電箱起火，大火夾雜濃煙從2樓竄出...

已兌付三倍券兩嫌稱「拾獲 」台中檢警研判說謊擴大調查

己兌付的三倍券日前被拿到台中一家檳榔攤使用，店家受害，台中檢警追查，昨天帶回二名嫌疑人，他們聲稱在台中市撿到兌付的三倍券...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

已兌付三倍券流出 新光銀：已交給台銀集中管理

剛入山1小時 桃園男子在屏風山不幸墜谷身亡

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

警被控「吃案」是真的 高市林園分局發布連坐處分

周五六送醫已能自主說話 妻說明獲救關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。