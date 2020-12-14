男子爬奇萊合歡山接連拍裸照 警方將通知到案說明

2名男子日前攀登合歡北峰登頂後，將身上的衣服脫掉，在立牌旁拍攝全裸照，其中一名何男也曾在奇萊北峰拍全裸照遭警方送辦，保七警察總隊第九大隊說，將通知何男到案說明。

2名男子日前攀登合歡北峰，登頂後2人脫下外衣，在合歡北峰標高3422公尺的立牌旁拍攝全裸照，2人的照片在網路流傳；不過有網友認出，拍攝裸照的2人中有一名何男先前也曾攀登奇萊北峰，登頂後也在奇萊北峰的立牌旁拍攝裸照，被保安警察第七總隊第九大隊移送法辦。

何男13日在個人社群網站張貼於合歡北峰拍的全裸照且貼文說，他們上次攀登奇萊北峰的登山隊員們，6人中有5個健美選手，其中4個有多年登山經驗，入山期間也全部都好天氣，且他們都是無痕山林的擁護者。

對於行為引起爭議，部分網友批評此舉不尊重山，何男認為所謂尊重山神是做好登山運動應具備的所有功課，而不是拿著尊重山神當做集體霸凌的開場白。

保安警察第七總隊第九大隊副隊長盧世哲接受中央社記者電話採訪時說，何男11月底曾攀登奇萊北峰登頂拍全裸照，他們依法將何男移送法辦，今天已經確認何男再登上合歡北峰拍全裸照，何男的行為可能已涉及刑法公然猥褻罪，最重可處1年徒刑、拘役或併科1萬元以下罰金，他們將通知何男到案說明，釐清案情。