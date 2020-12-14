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8旬赤腳阿嬤幫老夫推機車喘吁吁 暖警幫「加油」助返家
雲林縣水林鄉蔦松派出所長吳鎮尼，村民都稱他是「阿尼所長」，今天他和警員許孟唯執行巡羅勤務時，看見一對老夫婦氣喘吁吁推著機車，在後幫忙推車的阿嬤大冷天還赤著腳，雙腿變形不良於行， 「阿尼」下車關心，發現是機車沒油了，趕緊幫忙加油，讓兩老順利回家。
家住水林鄉蔦村的83歲的黃姓老翁，今天上午騎機車載著老伴，準備到市區中心買藥，沒想到半路拋錨熄火，自己檢查後發現原來是汽油用罄，住在偏村的黃老先生，家中雖有備用油，但距離回家路上途還有兩、三公里，老爺爺仍決定推車回家加油。
老阿嬤雖身體不適，且雙腳變形不良於行，但不忍老公獨力推車，推得氣喘汙汙，於是也幫忙推車。
吳鎮尼巡邏看到路邊兩老推車，趕緊下車關心，只見老婦人打赤腳，且雙腳變形，走路不方便，在路上推車實很危險，「阿伯，我來處理就好！」由於天冷，阿尼所長為不讓老人家在路邊等太久，加上附近並沒有加油站。
於是到鄰近住家四處尋問家中有無備用油，果然陳姓村民家中尚存有一些汽油，趕緊幫忙加油，並一路護送兩老回家。
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