台南工人誤觸2萬2千伏特高壓電 頭部外傷昏迷送醫

台南市安南區工業二路一家鈑金工廠工地，今天驚傳工人觸電意外，52歲的蕭姓男工人疑工作時誤觸2萬2千伏特的高壓電，造成頭部約有10公分長的傷口，意識陷入昏迷，由消防局救護車送到永康奇美醫院搶救。

台南市消防局救災救護中心，今天上午9點22分接獲民眾報案指出，位於安南區工業二路上1處鈑金工地，發生工人觸電意外。消防局緊急派遣土城分隊救護車前往搶救，救護人員到場發現有一名年約52歲的蕭姓男工人誤觸2萬2千伏特的高壓電，造成頭部約有10公分長的傷口，意識陷入昏迷，送永康奇美醫院急救。