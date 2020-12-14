精障婦想回娘家走失20年 警讓她「死而復生」再續親情

彰化縣員林市67歲婦人高楊失蹤20年，員林警分局執行失蹤人口協尋專案，說服家人採集DNA，比對後終於發現有精神障礙的高楊原來是想走回新北市娘家，卻因此成了遊民，後來被送到花蓮玉里醫院安置，當警方帶女兒到花蓮找到母親時，母女相擁而泣，終於找回失去20年的親情。

員林警分局日前破獲大村鄉鐵桶白骨命案，讓失蹤16年被藏屍鐵桶的被害人沈冤得雪，警方更再接再厲清查轄內失蹤人口，希望能協助民眾一家團聚。

警方清查出員林市婦人高楊育有1子2女，因患有精神疾病，2000年就被家人報失蹤，警方雖清查其勞健保資料、車輛登記、交通違規、出入境紀錄及金融帳戶等均無所獲，在她失蹤第7年後，也依法被公告死亡，不過多年來，家人仍對她存有一線希望。

員林偵查隊長鐘振邦表示，日前警方說服高楊子女接受採集DNA比對，最近法務部法醫研究所傳來好消息，比對出相同DNA的高楊目前被安置在花蓮縣玉里醫院新興院區，由於她說不出自己正確名字，而被登記為名字「社遊琴」。

警方陪同其子女到玉里醫院指認，高楊見到女兒原本還一楞，但長女一見到母親就認出她，緊抱母親流下來淚來，高楊認出女兒，兩人緊緊相擁，警方也為她們買了蛋糕，慶祝母女能再次見面。