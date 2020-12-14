影／驚！國道1號半聯結車2顆輪胎彈上天 3轎車慘被砸

一名洪姓男子昨天中午1時許駕駛半聯結車行經國道一號九如交流道南向366.1公里處時，半聯結車左後輪軸的2顆輪胎突然彈出，其中一顆還飛到對向車道，總共波及3輛轎車，國道警察第五大隊表示，洪男駕駛車輛有違反道路交通管理處罰條例，將處3千元以上、6千元以下罰鍰。

有網友在「國道高速公路.省道即時路況」臉書社團分享一部行車紀錄器畫面，他表示，昨天下午1時許行經國道一號時，突然從對向飛來一顆輪胎，並砸中內線車道一輛白色轎車右側，造成該轎車右側留下一排黑色輪胎痕後，順勢滾下匝道。

國道警察第五大隊受理該件報案後，不久又接獲2輛轎車報案，後續調查發現，原來是洪男駕駛的半聯結車左後輪軸共彈出2顆輪胎，其中一顆飛到對向車道，另一顆則往前於同向匝道出口砸中2輛轎車，其中一輛轎車被砸後，整塊後擋風玻璃直接掉到地板，驚險一瞬間全程被行車記錄器拍下，駕駛也被嚇了一跳。