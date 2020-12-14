士檢查扣淡水違規飛行直升機 價值千萬將捐給虎尾科大

今年10月在新北市淡水市區違規飛行的一架羅賓遜Robinson-R22直升機，遭士林地檢署查扣，最近取得陳姓直升機主人同意，將把直升機捐贈給雲林縣虎尾科技大學飛機系，將做為教學之用，直升機預定本月17日運抵學校，加入教學機隊行列。

這架R22直升機是於今年10月在淡水一帶飛行，拍下影片上傳網路，因涉違反民航法，被民航局追查到陳姓駕駛，士林地檢署將陳拘提到案，並在陳位於桃園龜山的鐵皮屋內扣得這架R22，陳則被50萬交保，全案尚未偵查終結。

由於這架被查扣的違規直升機，未來可能面臨銷毀命運，士林地檢署認為價值不斐的直升機銷毀很可惜，於是商情直升機主人捐贈作為教學之用，獲得同意。

虎尾科大飛機系主任吳文忠今天說，這架直升機預定本月17日才會運抵學校，21日舉辦捐贈儀式，這架R22直升機是2人座輕型機種，操作比較簡單，對學生研究直升機零組件和性能很有幫助，感謝士林地檢署能協調直升機主人捐贈。

吳文忠說，R22屬於輕型機種，飛行比較靈巧，操作容易，在航空玩家中，屬比較受歡迎的機種，目前全新飛機約900至1000萬元，二手也要6、700萬元，對經費相對取得不容易的學校，可說是大手筆捐贈，相當感謝。