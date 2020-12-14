花蓮東里站90歲老翁重心不穩跌落月台 頭部撕裂傷

花蓮一名年約90歲的羅姓老翁，今天在東里車站欲搭車，疑似重心不穩倒跌落月台，老翁的太太大聲呼救，站員趕緊協助就醫，造成頭部後腦撕裂傷，疑似頸椎受傷，幸好意識仍清楚。台鐵呼籲，高齡者若要搭車，應該要有親友陪伴，此次意外沒有影響列車行駛。

根據監視器畫面，羅姓老翁不明原因重心不穩往後倒，直接跌落月台，老翁太太趕快找人幫忙，站員緊急注意有無列車經過，老翁受傷後被救護人員抬上擔架，老翁太太緊跟著擔心查看。

台鐵花蓮運務副段長賴東震表示，早上8點接獲通報，有乘客跌落月台，立即請救護車將傷者送醫，目前東里車站白天有1名站長和1名站員值班，晚上只有1名值班站長，今天剛好都在售票口處理售票作業，接獲有人受傷訊息，立即啟動救護機制。呼籲高齡者搭車時，應該由親友陪伴搭車，避免發生意外。