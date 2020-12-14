台南小貨車撞砂石車翻倒分隔島 駕駛受困被救出

台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，今天上午9點多發生砂石車和小貨車相撞，小貨車側翻撞到中央分隔島，林姓男駕駛一度受困駕駛座，安南消分隊人員使用油壓撐開器破壞車體後，協助救出受困傷者送醫急救，林腳部和肩膀受傷，意識清楚。

台南市消防局救災救護中心，今天9點21分接獲民眾報案，位於安南區公學路二段與安吉路二段路口有車禍發生，小貨車32歲林姓男駕駛受困車內，砂石車油箱因碰撞漏油。