桃園透天宅大火 屋主夫妻2人逃生受傷

桃園市大園區中山北路一棟透天住宅今天上午突然大火，由於天冷、氣溫偏低，疑似該棟住宅2樓變電箱起火，大火夾雜濃煙從2樓竄出，透天住宅瀰漫大量濃煙，游姓屋主夫妻在屋內緊急逃生中，游姓屋主左腳踝不慎摔傷腫脹、游妻雙手火吻2度灼傷，消防局第三大隊動員人車緊急灌救撲滅，游姓夫妻送醫治療，起火原因正由消調人員調查中。

桃園市消防局表示，大園區中山北路這棟2樓半透天住宅，今天上午突然從屋內竄出大量濃煙，消防局據報，緊急出動第三大隊消防員28人及消防車12輛前往救火，因為氣溫偏低，大量濃煙，造成30歲游姓屋主及28歲游妻2人在逃生過程受傷，游姓屋主左腳踝不慎摔傷腫脹、游妻雙手2度灼傷、面積大約8 %，送醫治療，幸無生命危險 。