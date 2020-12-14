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桃園透天宅大火 屋主夫妻2人逃生受傷
桃園市大園區中山北路一棟透天住宅今天上午突然大火，由於天冷、氣溫偏低，疑似該棟住宅2樓變電箱起火，大火夾雜濃煙從2樓竄出，透天住宅瀰漫大量濃煙，游姓屋主夫妻在屋內緊急逃生中，游姓屋主左腳踝不慎摔傷腫脹、游妻雙手火吻2度灼傷，消防局第三大隊動員人車緊急灌救撲滅，游姓夫妻送醫治療，起火原因正由消調人員調查中。
桃園市消防局表示，大園區中山北路這棟2樓半透天住宅，今天上午突然從屋內竄出大量濃煙，消防局據報，緊急出動第三大隊消防員28人及消防車12輛前往救火，因為氣溫偏低，大量濃煙，造成30歲游姓屋主及28歲游妻2人在逃生過程受傷，游姓屋主左腳踝不慎摔傷腫脹、游妻雙手2度灼傷、面積大約8 %，送醫治療，幸無生命危險 。
該住宅大火從2樓竄燒嚴重，消防員趕到不到40分鐘撲滅火勢，初步研判該住宅2樓疑似變電箱燃燒現象，不排除屋內電線走火引發，不過起火原因仍要等到該局火調人員火場調查釐清真正起火原因。
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