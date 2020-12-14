已兌付三倍券兩嫌稱「拾獲 」台中檢警研判說謊擴大調查

己兌付的三倍券日前被拿到台中一家檳榔攤使用，店家受害，台中檢警追查，昨天帶回二名嫌疑人，他們聲稱在台中市撿到兌付的三倍券，檢警研判二人說謊，台中地檢署已指派4名檢察官擴大調查，研判案情不單純。

據指出，有人在台中看到35歲洪姓男子和27歲張姓男子這對表兄弟，曾拿一疊三倍券在店家要消費，檢警昨天帶回二人，他們聲稱在台中市撿到已花光，主要花在檳榔攤，認為業者比較不會注意已兌付字樣。

洪男和張男本月11日拿已兌付的三倍券到台中市石岡區一家檳榔攤要買香菸，檳榔攤婦人查覺有異，二男最後拿二張百元三倍券，買三包香菸共395元，說免找5元離去，婦人最後看到三倍券後方有蓋銀行收付章，不能再兌換，才知受騙報案。