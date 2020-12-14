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已兌付三倍券兩嫌稱「拾獲 」台中檢警研判說謊擴大調查
己兌付的三倍券日前被拿到台中一家檳榔攤使用，店家受害，台中檢警追查，昨天帶回二名嫌疑人，他們聲稱在台中市撿到兌付的三倍券，檢警研判二人說謊，台中地檢署已指派4名檢察官擴大調查，研判案情不單純。
據指出，有人在台中看到35歲洪姓男子和27歲張姓男子這對表兄弟，曾拿一疊三倍券在店家要消費，檢警昨天帶回二人，他們聲稱在台中市撿到已花光，主要花在檳榔攤，認為業者比較不會注意已兌付字樣。
洪男和張男本月11日拿已兌付的三倍券到台中市石岡區一家檳榔攤要買香菸，檳榔攤婦人查覺有異，二男最後拿二張百元三倍券，買三包香菸共395元，說免找5元離去，婦人最後看到三倍券後方有蓋銀行收付章，不能再兌換，才知受騙報案。
台中警方表示，今天銀行上班日函詢銀行查明，此案已由檢察官指揮偵辦，朝詐欺案追查，據了解，地檢署已指派4名檢察官追查，懷疑案情不單純，也研判二嫌並非撿到已兌付三倍券，來源可疑，可能還有銀行需深入調查。
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