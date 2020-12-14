勸人感情事引糾紛互毆 警出動快打帶回法辦
台中市江姓市民為了替女友妹妹出氣，今凌晨帶鋁棒到龍井區張姓男子家中理論，雙方一言不合發生衝突。張拿了家中水果刀和江扭打，張的鄰居姚姓友人也隨手接起張手上的水果刀予以攻擊，致江的右手指被殺傷。警方據報後出動快打，到場將雙方查緝到案，依妨害秩序、傷害和毀損等罪嫌移送法辦。
據指出，江姓市民（25歲）的女友妹妹在LINE留言，勸張的女友離開張，雙方在LINE留言時有不愉快。張（32歲）得知後，氣的要找江的女友妹妹理論，江的女友得知，即把事情告訴江，江於是帶著女友和女友妹妹去張家理論。
張和江扭打時搶下鋁棒，敲破江的轎車玻璃等，江男女友在旁勸架拉扯時亦受波及受傷。警方據報前往，出動快打部隊警力迅即趕抵，將相關人員帶回偵辦。
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