勸人感情事引糾紛互毆 警出動快打帶回法辦

台中市江姓市民為了替女友妹妹出氣，今凌晨帶鋁棒到龍井區張姓男子家中理論，雙方一言不合發生衝突。張拿了家中水果刀和江扭打，張的鄰居姚姓友人也隨手接起張手上的水果刀予以攻擊，致江的右手指被殺傷。警方據報後出動快打，到場將雙方查緝到案，依妨害秩序、傷害和毀損等罪嫌移送法辦。

據指出，江姓市民（25歲）的女友妹妹在LINE留言，勸張的女友離開張，雙方在LINE留言時有不愉快。張（32歲）得知後，氣的要找江的女友妹妹理論，江的女友得知，即把事情告訴江，江於是帶著女友和女友妹妹去張家理論。