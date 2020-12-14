高雄28歲男宿醉不清醒 駕Lexus撞路邊早餐車及機車

一輛Lexus黑色轎車今天上午8點半許，行經高雄新興區六合一路靠近開封路口，涉突然偏往左側對向，衝撞路邊賣早點的餐車、機車，造成攤商51歲簡女、騎士36歲陳女擦挫傷；警方到場測得Lexus駕駛29歲謝姓男子呼氣酒測值每公升1.04毫克，依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，謝姓男子本身經營車行、餐飲業，據他透露，昨晚先與友人吃羊肉爐，接著又到PUB續攤，全程都喝啤酒，直到今天凌晨結束，由於他上午還有行程，就在車內休息睡一下，有休息才又開上路。