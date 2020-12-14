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高雄28歲男宿醉不清醒 駕Lexus撞路邊早餐車及機車
一輛Lexus黑色轎車今天上午8點半許，行經高雄新興區六合一路靠近開封路口，涉突然偏往左側對向，衝撞路邊賣早點的餐車、機車，造成攤商51歲簡女、騎士36歲陳女擦挫傷；警方到場測得Lexus駕駛29歲謝姓男子呼氣酒測值每公升1.04毫克，依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，謝姓男子本身經營車行、餐飲業，據他透露，昨晚先與友人吃羊肉爐，接著又到PUB續攤，全程都喝啤酒，直到今天凌晨結束，由於他上午還有行程，就在車內休息睡一下，有休息才又開上路。
警方發現，早點的餐車已被撞傾斜、歪倒，三明治等產品散落一地，機車也側倒，不過幸好攤商及騎士都僅擦挫傷等輕傷，均送醫治療，謝姓男子則無傷自行走下車。
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