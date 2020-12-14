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私吞兩客戶保費近百萬 不肖保險女業務被判1年刑
46歲陳姓女子擔任保險業務員19年，2017年間因缺錢花用，竟私吞曾姓客戶60萬元保費，之後又向另名許姓客戶稱投保特殊專案可獲得高利息報酬，從許身上拿到54萬元後未上繳公司，反挪為己用；新竹地院法官審理認為，陳施以詐術侵占保費，根本是名不肖保險業務員，依業務侵占、詐欺等罪判刑1年。
經查，陳女在一間知名人壽公司擔任保險業務員，負責招攬保險契約、收保費等工作項目，卻因缺錢花用，2017年9月間約一名曾姓客戶洽談投保特殊保險專案，卻將拿到的60萬元保費侵占，僅上繳曾姓客戶的資料於公司。
同月陳又向另名許姓客戶稱投保殊保險專案可獲得高利息報酬，藉此取得許信任，一拿到54萬元保費就將其侵占，挪為己用，這次陳甚至連許的資料都未繳回公司。
這兩件侵占案件，直到曾姓客戶遲未收到保單，另名許姓客戶多次向陳女索討投資報酬未果，案件才曝光，兩人憤而向警方報案，人壽公司向陳提告，陳於2018年離職。
案件曝光後，陳女趕緊返還曾姓客戶11萬元，剩餘的49萬元則由人壽公司給付給曾，雙方成立和解。但另名許姓客戶有54萬元保費遭侵占，陳僅返還1萬元。
法官認為，陳女為圖一己之私利，利用職務之便侵占業務上持有的金錢，又施以詐術詐取他人財產，行為欠缺尊重他人財產法益觀念，嚴重危害社會信賴關係，法治觀念偏差，惡性非輕，考量陳坦承犯行，審酌依業務侵占、詐欺等罪各判刑6月，應執行1年，易科罰金36萬元。
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