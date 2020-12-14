花蓮東里火車站 9旬老翁跌落月台送醫救治

中央社 / 花蓮縣14日電

花蓮富里鄉東里火車站今天上午一名90歲老翁，不慎從月台上摔落，頭部後腦受傷，疑似頸椎也受傷，警消獲報到場立即包紮止血頸圈固定，送醫救治，老翁意識清楚生命徵象穩定。

花蓮縣消防局第三大隊表示，今天上午8時許接獲東里火車站站務人員報案稱，有乘客摔傷需協助送醫。

消防局第三大隊東里分隊人員到達現場，一名90歲老翁因從月台上摔落，頭部後腦有撕裂傷，疑似頸椎受傷。救護人員給與包紮止血、頸圈固定等處置，隨後送台北榮民總醫院玉里分院救治，到院後患者意識清楚、生命徵象穩定。

鐵警花蓮分局表示，90歲羅姓老翁今天上午在東里車站第一月台等候台鐵4517次7時48分的列車時，從月台跌落軌道，受傷後由救護車送往玉里榮民醫院，後來轉送往花蓮慈濟醫院。目前已調閱月台監視器以釐清案情。

老翁 火車站 榮民

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