影／台中水湳中央公園太太了 遊客停車忘在哪警尋回
佔地67公頃的中市水湳中央公園，已於本月6日開幕，是台北大安森林公園的2.58倍大，園區有1.2萬株台灣原生樹種及感官體驗設施，昨天傍晚張姓父子到中央公園遊玩，因園區太大，一時忘記停車位置，幸好遇到巡邏員警，員警聽完描述，迅速找到停放車輛的位置。張姓父子特上網感謝員警。
台中市警六分局西屯派出所巡佐吳金安、警員葉奕承，昨天傍晚6時於中央公園巡邏時，行經中科路與敦化路口，遇到張姓父子向警方招手，表示趁假日至中央公園遊玩，由於中央公園太大，逛到了傍晚天色昏暗時，一時之間迷失了方向，也忘記車輛停放位置，就在找了1個多小時，仍然未能找到車輛停放的位置。
男男父子剛好遇到西屯所巡邏員警經過，警方得知後載著這對父子在公園附近搜尋，經由父子描述地標，以及員警對園區建築物的了解，終於在中科路與經貿五路口找到他們的車輛，父子相當感謝警方及時的協助。
警方表示，水湳中央公園12月6日已開幕，是民眾假日踏青的好去處，警方也加強巡邏、守望及設置機動派出所，讓民眾有需要時，能夠獲得警方及時的協助。
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