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看清楚哪張是地熱 台中清水消防隊兩張對比圖讓人發笑
氣溫低，很多人到溫泉區泡湯泡腳，宜蘭清水地熱公園重新開放也吸引許多人泡腳，台中市清水消防分隊在臉書以圖文方式解說，宜蘭清水地帶和台中清水地熱的不同，網友看到後說很有才，一張是泡湯的地熱照片，另一張是清水消防隊員在山林火警中，打火過程出現的「地熱」畫面。
清水消防分隊臉書小編常以幽默方式宣導防火安全，讓網友看到印象深刻，清水消防分隊昨晚臉書以二張照片，宣導用火安全，提醒大家在山區也不能亂丟垃圾和菸蒂，避免發生山林火警。
消防隊臉書說，有人在社團問，清水新開的溫泉區在哪，天氣冷想去泡，小編說宜蘭有清水地熱，和台中清水地熱不同，宜蘭的清水地熱是溫泉公園可泡腳，台中清水的地熱也是很熱，但看照片就知道，是消防隊員在山林火警中打火搶救的熱。
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