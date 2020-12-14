看清楚哪張是地熱 台中清水消防隊兩張對比圖讓人發笑

氣溫低，很多人到溫泉區泡湯泡腳，宜蘭清水地熱公園重新開放也吸引許多人泡腳，台中市清水消防分隊在臉書以圖文方式解說，宜蘭清水地帶和台中清水地熱的不同，網友看到後說很有才，一張是泡湯的地熱照片，另一張是清水消防隊員在山林火警中，打火過程出現的「地熱」畫面。

清水消防分隊臉書小編常以幽默方式宣導防火安全，讓網友看到印象深刻，清水消防分隊昨晚臉書以二張照片，宣導用火安全，提醒大家在山區也不能亂丟垃圾和菸蒂，避免發生山林火警。