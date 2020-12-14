中市轎車深夜闖紅燈 機車騎士及女友受傷

台中市民張男今天凌晨駕車，途經中清路與天津路口闖紅燈，與李男所騎機車碰撞，致李男及乘客賴女手腳擦挫傷，台中市警二分局初步研判肇事因為張男闖紅燈，違反號誌行駛。

警方說，今天凌晨2時54分，中市北區中清路及天津路路口，發生轎車與機車碰撞交通事故。

警方調查，張男(43歲)開車沿中清路外快車道往北平路方向行駛，李男(27歲)騎機車沿天津路往漢陽街方向行駛，張闖紅燈致雙方發生碰撞，造成機車騎士李男與乘客賴女（27歲)手腳擦挫傷。