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中市轎車深夜闖紅燈 機車騎士及女友受傷
台中市民張男今天凌晨駕車，途經中清路與天津路口闖紅燈，與李男所騎機車碰撞，致李男及乘客賴女手腳擦挫傷，台中市警二分局初步研判肇事因為張男闖紅燈，違反號誌行駛。
警方說，今天凌晨2時54分，中市北區中清路及天津路路口，發生轎車與機車碰撞交通事故。
警方調查，張男(43歲)開車沿中清路外快車道往北平路方向行駛，李男(27歲)騎機車沿天津路往漢陽街方向行駛，張闖紅燈致雙方發生碰撞，造成機車騎士李男與乘客賴女（27歲)手腳擦挫傷。
自小客車右側車身受損及機車前車頭受損，受傷的李男及賴女經送往中國醫藥大學附設醫院急診就醫，無生命危險，雙方酒測值均為0；肇因初步研判為轎車違反號誌行駛，機車尚未發現肇事因素。
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