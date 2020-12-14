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15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

苗栗縣一名15歲少年昨天獨自前往南投縣登山，但因入夜突然失聯，且其身上登山裝備不足，親友擔心怕他的安全，上網尋求山友協助，並向警方求援，消防局連夜派員上山，並在天池山莊平安尋獲；少年親友稍早也PO文通報已找到人，感謝警消及山友協助，並表示，少年沒事，僅沒有外套冷到而已。

臉書社團「登山通報站」昨深夜11時許有網友PO文表示，其友人的15歲姪子不顧家人反對，獨自前往南投縣欲挑戰能高安東軍縱走5天，昨一早從苗栗出發，傍晚5時50分時還有傳照片，稱人在是在6.5k木樁，往天池山莊方向前進，隨後失聯。

而因該名少年僅帶幾件衣服、頭燈、5碗泡麵和少許乾糧，沒有帳篷、睡袋，裝備不足，又毫無百岳經驗，個性不會向人求助，親友因此相當焦急，因此才上網張貼尋人啟事和監視器畫面，請山友協尋，同時也有向警消通報求援。

南投縣消防局指出，昨天晚上10時50分獲報有少年獨攀失聯，雖說很可能是因為山區訊號不穩才未能聯繫上，但考量其身上裝備不足恐有失溫，且家長相當擔心，因此調派當地分隊組3人搜救隊連夜上山，從屯原登山口進入前進天池山莊找人。

今一早也傳來好消息，該名少年親友上午7時許在臉書社團貼文稱，已在天池山莊找到少年，感謝消防搜救人員連夜上山，也感謝天池山莊工作人員直接騎車上去找人，「人很平安，只是沒有外套冷到而已」，並感恩山友的關心和幫忙。

南投縣消防局也證實，昨調派人員連夜上山，警方也持續與天池山莊人員聯繫，並在今天凌晨3時許確認人已抵達天池，隨後由搜救隊人員陪同下山，並於凌晨4時50分帶抵屯原登山口，由警方接手帶回警所與家屬會合，結束一場虛驚。

只不過，少年不了解貿然輕裝登山害警消涉險夜間搜救、家人未確實勸阻等行為仍引發山友批評，輕忽登山、越級打怪的不要命行徑也讓消防人員直搖頭；消防局則呼籲呼籲山友不要小看高山環境，每次上山都須以謹慎小心的心態準備，確保安全。

苗栗縣一名15歲少年獨自到南投縣登山失聯，今凌晨平安尋獲。圖／翻攝自臉書「登山通報站」
苗栗縣一名15歲少年獨自到南投縣登山失聯，今凌晨平安尋獲。圖／翻攝自臉書「登山通報站」
林務局南投林管處昨獲報後協助找人，而因該少年(臉部打馬者)未登記住宿，且較晚抵達天池山莊，今凌晨3時許在山莊外尋獲。圖/南投林管處提供
林務局南投林管處昨獲報後協助找人，而因該少年(臉部打馬者)未登記住宿，且較晚抵達天池山莊，今凌晨3時許在山莊外尋獲。圖/南投林管處提供

山友 山難

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